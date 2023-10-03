Неудержимые: Кудерметова навесила две баранки украинке, Андреева сокрушила Павлюченкову, Медведев вышел в финал Пекина

Даниил Медведев в восьмой раз за год сыграет в финале турнира ATP. Для победы над Александром Зверевым в Пекине ему хватило двух сетов. Столько же провела на корте и 16-летняя Мирра Андреева, которая не оставила шансов соотечественнице Анастасии Павлюченковой, которая вдвое старше неё. Помимо неё в третий круг пробилась и Вероника Кудерметова. Она проиграла первую партию украинке Лесе Цуренко, но затем взяла 12 геймов подряд.

Восьмой финал Медведева в году

Даниил Медведев продолжил победное шествие по Пекину. Во вторник он в двух сетах взял верх над Александром Зверевым и в восьмой раз за год вышел в финал турнира ATP.

Бывшая вторая ракетка мира — любимый противник россиянина в 2023-м. До встречи в Азии теннисисты играли друг с другом уже четыре раза: трижды побеждал россиянин, а в последней встрече в Цинциннати сильнее оказался немец.

Нынешний сезон у Александра вышел нестабильным, так как ему пришлось набирать форму после тяжёлой травмы ноги, полученной во время «Ролан Гаррос» в 2022-м. Из-за неё он пропустил больше полугода и опустился со второго места в рейтинге ATP на 12-е, а к маю этого года и вовсе скатился на 27-е. Дела у Зверева начали налаживаться лишь к середине лета: в июле он выиграл грунтовый турнир в Гамбурге, а затем в сентябре добавил к этому титул в китайском Чэнду. Там в финале он в тяжёлом трёхсетовом поединке обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

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У Медведева же был только один ощутимый провал — на Открытом чемпионате Франции, где он в первом раунде проиграл выходцу из квалификации Тьяго Уайлду. В остальном третья ракетка мира выступает блестяще — в его активе пять титулов, в том числе два «Мастерса», полуфинал Уимблдона и финал US Open. Как заявил россиянин на пресс-конференции после встречи с Уго Умбером, он хотел бы к концу карьеры завоевать трофеи на всех значимых турнирах на харде, а пекинский «пятисотник», безусловно, входит в их число.

Борьба в матче со Зверевым, как и ожидалось, выдалась весьма напряжённой. В первом сете теннисисты последовательно брали геймы на своей подаче вплоть до счёта 3:3, когда вдруг «забуксовал» Медведев и позволил Звереву дважды добыть брейк-поинты. Первый из них Даниил отыграл в комбинационной атаке, а второй — эйсом. Вслед за этим теннисисты провели красивейший розыгрыш при счёте ровно. В том моменте финалист US Open-2023 оказался в глубокой защите и едва вытащил мяч из угла после атаки противника. После этого Зверев вышел к сетке и сыграл в другую часть корта, но россиянин не просто добежал, но и сумел обвести немца. А вслед за этим Даниил поставил точку в гейме ещё одним эйсом.

Постепенно он приноровился и к мощной подаче соперника, благодаря чему при счёте 5:4 в свою пользу сумел добыть три брейк-поинта. Два из них Александр отыграл, но после этого стал действовать излишне осторожно, что и привело к ошибке и счёту меньше. Даниил же в следующем розыгрыше не замешкался, а в очередной раз продемонстрировал точное попадание в линию обводящим ударом — и записал сет на свой счёт.

По схожему сценарию развивалась и вторая партия, которая вновь изобиловала красивыми розыгрышами и эффектными комбинациями в исполнении соперников. Её судьбу также решил один-единственный брейк, с той лишь разницей, что на этот раз Медведев совершил его в восьмом гейме и лишь затем отправился подавать на матч.

Благодаря этой победе Даниил упрочил преимущество в личных встречах со Зверевым: 10 против 7. А вот в финале ему предстоит помериться силами не с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, чего ожидали многие, а с его обидчиком Янником Синнером. Если в первом сете испанец худо-бедно дотянул до тай-брейка, то во втором вынужден был сложить оружие, трижды отдав свою подачу. Причём, итальянец в отличие от соперника отыграл все пять брейк-поинтов.

Волевая победа Кудерметовой

Вероника Кудерметова провела просто фееричный матч на старте турнира WTA 1000 в столице Китая. Победительница турнира в Токио встречалась с украинкой Лесей Цуренко, которая накануне пожаловалась на то, что ей до сих пор приходится видеть российские флаги во время матчей.

В первом сете отечественной теннисистке не хватало стабильности: она проиграла два стартовых гейма, затем восстановила равенство, но впоследствии снова упустила нити игры — при том, что Цуренко не ставила перед соперницей неразрешимых задач. Тем не менее, первая партия осталась за Лесей — 6:3.

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Во втором сете рисунок игры поменялся. Кудерметова раз за разом вынуждала Цуренко ошибаться, втягивая в длительные розыгрыши. Украинку изредка спасала мощная подача, но Вероника даже в таких условиях умудрялась принимать навылет. В итоге россиянка повела 3:0, когда на стадионе начал накрапывать дождь. Матч приостановили на несколько минут, но затем 16-я ракетка мира сделала ещё один брейк и упрочила своё преимущество.

После четвёртого гейма дождь усилился, и теннисисткам всё-таки пришлось уйти в подтрибунное помещение, чтобы переждать непогоду. Перерыв продлился чуть больше часа, но никак не повлиял на ход игры: после возобновления борьбы россиянка взяла ещё два гейма подряд и, навесив сопернице баранку, перевела игру в третий сет.

Борьбы в решающей партии также не получилось. Цуренко сходу попыталась зацепиться за подачу Вероники и даже добралась до брейк-поинта, но в дальнейшем её усилия успехом не увенчались. Кудерметова исполнила три прекрасных подачи подряд, в том числе одну навылет, и отстояла первое очко в сете. После этого Вероника поймала кураж, а украинка практически не сопротивлялась, отдавая гейм за геймом. Последний, проходивший на подаче Цуренко, Вероника и вовсе взяла под ноль.

Вероятно, сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, который вошёл в тренерский штаб Кудерметовой несколько недель назад, приносит свои плоды. Насколько сильны происходящие изменения, можно будет оценить в следующем круге, где россиянку ждёт победительница US Open Кори Гауфф.

Молниеносный взлёт Андреевой

В битве юности и опыта между Миррой Андреевой и Анастасией Павлюченковой победила молодость. 16-летняя россиянка не оставила шансов более именитой соотечественнице, взяв верх в двух сетах — 6:2, 6:1. За матч, который продлился всего 63 минуты, Анастасии не удалось взять ни одной подачи соперницы, да и навязать хоть какое-то подобие борьбы.

Примечательно, что разница в возрасте спортсменок составляет 16 лет. Свой первый титул в одиночном разряде Павлюченкова завоевала в марте 2010 года, когда Андреевой не было ещё и трёх лет.

В основную сетку Пекина Мирра пробилась через квалификацию, и на первом этапе в соперницы ей досталась победительница «Ролан Гаррос»-2021 Барбора Крейчикова. Но для Андреевой в туре нет авторитетов.

По ходу этого сезона она уже обыгрывала Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт, да и чешку проходила на Уимблдоне, правда та снялась из-за травмы по ходу второго сета при счёте 3:6, 0:4. На этот раз Крейчиковой также ничего не удалось противопоставить не по годам зрелой игре россиянки.

В следующем круге 16-летней уроженке Красноярска предстоит куда более серьёзное испытание — Елена Рыбакина. Как бы оно ни закончилось, Андреева по окончании этой недели поднимется как минимум на 49-ю строчку мирового рейтинга, а если вдруг выиграет турнир, то ворвётся в топ-25. Шикарный результат, учитывая, что этот сезон Мирра начинала на 287-м месте.

А вот Дарья Касаткина переживает очевидный спад. Если в Токио она добралась до четвертьфинала, хотя и с большими сложностями, то в Пекине для неё непреодолимым рубежом оказался уже второй круг. Соперницей отечественной спортсменки стала хозяйка корта Синьюй Ван, занимающая 37-ю строчку мирового рейтинга. Китаянка превзошла россиянку почти по всем компонентам игры, разве что попадала первым мячом немного хуже.

Но для Касаткиной подача, увы, не стала залогом успеха, так как на приёме соперница выигрывала больше половины розыгрышей. А атакующие действия Дарьи вовсе выглядели удручающе: за весь матч она записала на свой счёт лишь три активно выигранных очка. Всё это привело к закономерному поражению в двух сетах — 4:6, 2:6.