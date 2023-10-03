Тарпищев считает, что Медведев превзошёл Зверева во всех компонентах игры

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым.

«Медведев везде был чуть лучше Зверева. И на приёме, и на задней линии, и на подаче, и даже с лёту лучше играл. Сыграл очень ровно и без вариантов оказался сильнее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что к концу сезона у Медведева хорошая форма.

Россиянин обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Ранее Кудерметова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Пекине.