Тарпищев считает, что Медведев превзошёл Зверева во всех компонентах игры
- РИА Новости
«Медведев везде был чуть лучше Зверева. И на приёме, и на задней линии, и на подаче, и даже с лёту лучше играл. Сыграл очень ровно и без вариантов оказался сильнее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он также подчеркнул, что к концу сезона у Медведева хорошая форма.
Россиянин обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
В финале турнира Медведев сыграет с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Ранее Кудерметова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Пекине.