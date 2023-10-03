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Тарпищев считает, что Медведев превзошёл Зверева во всех компонентах игры

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым.
Тарпищев считает, что Медведев превзошёл Зверева во всех компонентах игры
  • РИА Новости

«Медведев везде был чуть лучше Зверева. И на приёме, и на задней линии, и на подаче, и даже с лёту лучше играл. Сыграл очень ровно и без вариантов оказался сильнее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что к концу сезона у Медведева хорошая форма.

Россиянин обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Ранее Кудерметова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Пекине.

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