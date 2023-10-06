«Может быть в пятёрке сильнейших»: Самсонова победила Остапенко и второй раз в сезоне вышла в полуфинал «Мастерса»

Людмила Самсонова вышла в полуфинал женского «Мастерса» в Пекине. Ей потребовалось чуть более часа, чтобы сломить сопротивление Елены Остапенко, которой не помог даже медицинский перерыв. Россиянка действовала надёжно, допустив всего 11 невынужденных ошибок, хотя в предыдущей встрече с Мартой Костюк сделала 71. Благодаря этой победе теннисистка с понедельника вернётся в топ-20 мирового рейтинга. По мнению главы ФТР Шамиля Тарпищева, с такой игрой легко можно забраться и выше.

Людмила Самсонова набрала великолепную форму в концовке сезона. Да, в этом году на счету 24-летней теннисистки пока нет титулов, в отличие от прошлого, да и на турнирах Большого шлема дальше третьего раунда она не забиралась, однако стала лучше выступать в женских аналогах «Мастерса» и других соревнованиях.

Если в 2022-м она дважды выиграла турниры категории WTA-250 и один «пятисотник», то в августе впервые в карьере добралась до финала «тысячника» в Монреале, где уступила только Джессике Пегуле. Причём могла и победить, если бы организаторы грамотнее составили расписание соревнований.

На «Мастерсе» в Пекине 22-я ракетка мира собирается повторить тот успех. Она уже добралась до полуфинала, причём сделала это неожиданно легко, хотя соперницы ей доставались достаточно серьёзные.

Так, Самсонова в двух сетах справилась с американкой Алисией Паркс и чешкой Петрой Квитовой, а затем выбила из борьбы украинку Марту Костюк. Судьба этого матча решилась в третьей партии, но исключительно из-за ошибок самой россиянки, которая в итоге всё же сумела собраться в концовке и склонить чашу весов на свою сторону.

В четвертьфинале ей предстояло противостояние с Еленой Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года в текущем сезоне неплохо смотрелась на харде, но звёзд с неба не хватала, если не считать титула в Бирмингеме. Кроме того, если смотреть историю личных встреч, то небольшое преимущество было именно у латвийки. Она дважды ранее брала верх над Самсоновой, и только весной этого года в Мадриде Людмила прервала серию неудач, выиграв 12 геймов из 13.

Так что в Пекине у россиянки был шанс подправить статистику, которым она и воспользовалась. Правда, во многом ей помогла сама соперница. Для Остапенко, казалось, продолжился кошмарный матч в Испании. У неё вообще не шла первая подача — всего 50% попаданий. А со второй Людмила не только справлялась, но и сразу же начинала контратаковать.

Ещё один момент, на который важно обратить внимание. В этот раз россиянка действовала очень точно. И если в противостоянии с Костюк за три сета она умудрилась сделать 71 невынужденную ошибку, то с Еленой набралось лишь 11. Прилично смотрелась теннисистка и на своей подаче, выиграв 21 розыгрыш из 23 с первого мяча.

Максимально показательным и отражающим события всей встречи стал первый же гейм, в котором дважды на приёме великолепно сыграла Людмила, а затем последовали удар в сетку и двойная ошибка от соперницы.

В итоге россиянка достаточно быстро повела 4:1. В этот момент Остапенко решила взять медицинский тайм-аут. Скорее, ради того чтобы сбить настрой оппонентки. Поскольку никаких серьёзных проблем латвийка внешне не испытывала, а врач во время перерыва только померил спортсменке давление.

Пауза дала нужный результат. Самсонова на своей подаче дважды ошиблась, что позволило Елене заработать, а затем и реализовать брейк-пойнт, который, впрочем, оказался для неё единственным в матче.

К счастью, Людмила, в отличие от встречи с Костюк, сумела сохранить хладнокровие и далее продолжала действовать столь же уверенно, как и раньше. В концовке партии она взяла свой гейм «под ноль», а затем заработала двойной сетбол и сразу же его реализовала. В итоге на победу ей потребовалось 34 минуты.

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Не самые удачные действия в концовке первого сета привели к тому, что Остапенко начала нервничать и ссориться со своей группой поддержки. Однако эмоциональный всплеск нисколько не помог латвийке. Она продолжала ошибаться и не воспользовалась теми шансами, которые во втором сете ей подарила россиянка. Так, в третьем гейме Самсонова взяла свою подачу, несмотря на две двойные, а затем оформила брейк, хотя уступала 0:40. Будь Елена в лучших кондициях, она наверняка бы навязала борьбу. Но в этот день у неё ничего не получалось.

В итоге сет оказался ещё более скоротечным, чем предыдущий. Девушки не стремились проводить длинные розыгрыши, совершая максимум 10—12 ударов, а Остапенко хватило лишь на пару геймов — 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе Людмила снова вернётся в топ-20 мирового рейтинга. По окончании турнира она как минимум поднимется с 22-го на 18-е место, а если одолеет Елену Рыбакину, отчасти сенсационно остановившую Арину Соболенко, то взлетит ещё выше. При этом, по словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, она легко может быть в пятёрке сильнейших.

«Я это всегда подчёркивал. У неё большой потенциал. Есть игра, есть хорошая моральная подготовка. Вспомним Кубок Федерации, когда она обыграла олимпийскую чемпионку швейцарку Белинду Бенчич. Любая из возможных её следующих соперниц на турнире ей по силам», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Победительница «Ролан Гаррос» Ольга Морозова, в свою очередь, отметила отличную технику Самсоновой, благодаря которой она может создавать изумительные комбинации.

«Она очень хорошо видит мяч, прекрасно им играет по восходящей и очень часто застаёт соперницу врасплох. Так что я не удивлена её победой над Еленой Остапенко. Потому что игра латвийской теннисистки оказалась очень удобной для Самсоновой. При этом хочу добавить, что Людмиле очень важно всегда быть в форме. Для побед ей нужна идеальная работа ногами и корпусом, особенно когда она ловит свой феноменальный ритм, когда она играет не на ошибках соперника, а идёт к победе сама.

А её приём подачи я бы сравнила с мужской чёткостью. Это и поражает. Возможно, это влияние первого тренера. Когда Самсонова начинала играть в теннис, она занималась в одной группе с Янником Синнером. У них был один тренер. И если приглядеться, у этих спортсменов есть сходство в техническом плане», — заявила собеседница RT.