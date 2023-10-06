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Янчук считает, что Медведеву нужно работать над остротой атак

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев добился хорошей стабильной игры после восстановления от травмы.

«Медведев находится в хорошей форме, многим игрокам очень непросто его пробить. Однако молодые игроки не стоят на месте и добавляют с каждым днём. Но ему не хватает остроты, над этим нужно поработать», — цитирует Янчука ТАСС.

По его словам, на следующем турнире в Шанхае Медведев будет одним из фаворитов.

«Но у него могут возникнуть проблемы с мощными, быстрыми игроками, как Синнер», — добавил Янчук.

Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине уступил итальянцу Яннику Синнеру. 27-летний россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.

Ранее российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае.

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