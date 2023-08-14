В неравных условиях: Самсоновой не дали выиграть «Мастерс» в Монреале, но не помешали стать первой ракеткой страны

Людмила Самсонова произвела фурор на престижном женском турнире в Монреале. Российская теннисистка поочерёдно убрала со своего пути таких именитых соперниц, как Арина Соболенко, Белинда Бенчич и Елена Рыбакина, благодаря чему впервые в карьере добралась до финала «Мастерса». Однако организаторы лишили её шанса побороться за титул в поединке с Джессикой Пегулой, заставив выйти на корт через два часа после изматывающего сражения с бывшей соотечественницей, перенесённого с вечера субботы на полдень воскресенья. Тем не менее поражение не помешало 24-летней уроженке Оленегорска обойти в рейтинге WTA Дарью Касаткину и стать первой ракеткой страны.

Дождливая неделя

На долю Людмилы Самсоновой на представительном турнире в Монреале выпали, пожалуй, самые сложные испытания, связанные с капризами погоды и непродуманными решениями организаторов. Начало её матча третьего круга со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, намеченного на четверг, несколько раз откладывали из-за дождя, а затем и вовсе перенесли на утро пятницы. В итоге россиянке пришлось сыграть две встречи за один день — сначала она в тяжелейшем поединке одолела белоруску, проведя на корте без малого три часа, а уже вечером выбила из розыгрыша Белинду Бенчич. Общее игровое время Людмилы за этот день составило 4 часа 44 минуты.

В полуфинале россиянке предстояло встретиться с Еленой Рыбакиной из Казахстана, однако и этому матчу не суждено было состояться вовремя: он сдвинулся с субботы на полдень воскресенья. И это был как раз тот случай, когда изменения в расписании могли сыграть на руку сопернице. Четвёртая ракетка мира накануне провела затяжной матч с Дарьей Касаткиной (встреча продлилась 3 часа 27 минут), и лишнее время для отдыха пришлось ей как нельзя кстати.

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До этого дня пути Самсоновой и Рыбакиной пересекались дважды. Оба матча остались за россиянкой: она победила на этом же турнире в Монреале два года назад, а также в Токио в 2022-м.

На этот раз чаша весов сначала склонилась не в пользу 18-й ракетки мира. Для начала она, вероятно, допустила ошибку при жеребьёвке, когда решила играть первый гейм на приёме. Именно этот элемент у Самсоновой не заладился в начале матча, да и в целом она, казалось, чувствовала себя не в своей тарелке и допускала совершенно несвойственные ошибки. В частности, раз за разом Людмила срывала удары в ситуациях, абсолютно к этому не располагающих. В целом Самсонова допустила ровно вдвое больше невынужденных ошибок (10 против 5) за первую партию и достаточно беззубо уступила 1:6.

На старте второго сета на подаче россиянки сразу завязалась упорная борьба, но ей удалось выстоять, а затем Рыбакина, ведя 40:30, неожиданно допустила три двойные ошибки подряд и позволила сопернице повести 2:0. Правда, подтвердить брейк Людмила не сумела, тут же отдав гейм под ноль. Тем не менее россиянка постепенно стала нащупывать свою игру: она начала смелее атаковать, выходить к сетке, острее отвечать на подачу Рыбакиной, а также подтянула собственное попадание первым мячом (с 50 до 58%).

Всё это позволило ей взять следующие четыре гейма подряд и восстановить равенство по сетам.

Рыбакину же, похоже, беспокоили какие-то проблемы с правым плечом, которое было затейпировано, либо всё-таки сказалась усталость после встречи с Касаткиной. Так или иначе, у казахстанской теннисистки сильно упал процент первой подачи, а количество невынужденных ошибок, напротив, значительно выросло. Третий сет и вовсе начался обескураживающе для чемпионки Уимблдона-2022, которая отдала свою подачу под ноль.

Россиянка же только наращивала атакующую мощь. Единственный момент, в котором она неожиданно дрогнула, случился в шестом гейме на её подаче. Ведя в счёте (40:15), Людмила вдруг допустила две досадные ошибки подряд. К счастью, спад не продлился долго, она тут же взяла себя в руки и довела гейм до победы. У Рыбакиной же за весь третий сет не было ни одного брейк-пойнта, что закономерно привело к поражению. А Самсонова, таким образом, оформила первый в карьере выход в финал «Мастерса».

Свежесть Пегулы

Соперницей Людмилы по решающему матчу стала Джессика Пегула, которая свой полуфинал провела в субботу. В нём она одолела первую ракетку мира Игу Свёнтек, и, хотя встреча тоже выдалась не из лёгких, у американки осталось куда больше времени на восстановление, нежели у будущей соперницы.

Россиянке же организаторы турнира дали на отдых и подготовку к финалу всего два часа, хотя могли бы отложить его на более поздний вечер. Спортсменки же вышли на корт в 16:45 по местному времени. Но, вероятно, удобство зрителей, уже собравшихся на трибунах, оказалось для канадских менеджеров превыше состояния одной из участниц, которая только что провела изнуряющий матч против одной из лучших теннисисток мира.

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«Если честно, я чувствую себя очень уставшей. Не знаю, как удалось справиться сегодня. Хочу насладиться следующим матчем. Насладиться и сыграть как можно лучше. Я знаю, что этот матч будет сложнее, чем любой другой, потому что я уже сыграла сегодня один, но, думаю, я могу наслаждаться этим. Мне нечего терять», — сказала россиянка после встречи с Рыбакиной.

Но, очевидно, наслаждения от игры Самсоновой получить не удалось: у неё не складывалось в финале ровным счётом ничего. Она не успевала реагировать на быстрые атаки соперницы, отправляла мяч в аут в простых ситуациях и почти не брала на себя инициативу в розыгрышах. Первый сет Людмила уступила всего за 21 минуту, сумев взять лишь один гейм на своей подаче.

Во втором россиянка демонстрировала редкие проблески своей лучшей игры, но на то, чтобы кардинально изменить ситуацию, у неё не хватило ни физических, ни моральных сил. В итоге партия завершилась для неё «баранкой», а весь матч уложился в 49 минут. С пониманием к сложившейся ситуации отнеслась даже Пегула, которая не стала праздновать победу после финального розыгрыша, а во время церемонии награждения особо отметила стойкость соперницы, которой пришлось сыграть две встречи подряд.

«Мне жаль, что нам не удалось сыграть в более честных условиях», — подчеркнула американка.

Тем не менее для Самсоновой результат, показанный в Монреале, — лучший за годы в профессиональном туре. В обновлённом рейтинге WTA Людмила поднялась на 12-ю строчку, сместив с неё Касаткину, и впервые в карьере стала первой ракеткой России.