Уверенная поступь: Медведев и Касаткина вышли в четвертьфиналы «Мастерса» в Канаде

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, не отдав соперникам ни одного сета. В матче третьего круга он взял верх над быстро прогрессирующим итальянцем Лоренцо Музетти. Дарья Касаткина на турнире в Монреале движется по сетке не менее уверенно. Её встреча с чешкой Мари Боузковой была прервана из-за дождя, но это не помешало россиянке отпраздновать победу после возвращения на корт. А вот поединок Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко перенесли на следующий игровой день в связи с погодными условиями и сдвигами в расписании.

Без лишней траты сил

Даниил Медведев успешно проводит турнир серии «Мастерс» в Торонто, c которого он фактически начал подготовку к Открытому чемпионату США. Россиянин уже пробился в четвертьфинал, не отдав при этом соперникам ни сета.

На старте второй сеяный встречался с выходцем из квалификации Маттео Арнальди, но, несмотря на разницу в классе, совсем не волноваться за результат этого матча не приходилось. Ещё слишком свежи воспоминания о том, как россиянин с треском провалился в аналогичной ситуации на «Ролан Гаррос», играя с Тьяго Уайлдом (172-я ракетка мира на тот момент). Однако на этот раз Даниил не позволил себе осечки, отправив итальянца отдыхать — 6:4, 7:5. Для победы экс-первой ракетке мира хватило менее полутора часов, хотя после игры он всё равно посетовал на усталость из-за жары.

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В третьем круге соперником Медведева стал куда более грозный представитель Италии — 19-я ракетка мира Лоренцо Музетти. Некоторые эксперты сравнивают стиль его игры с легендарным Роджером Федерером. Всего за три с небольшим года в профессиональном туре теннисист проделал стремительный путь в топ-20 рейтинга ATP, а на грунте в этом году преподнёс несколько сенсационных результатов. Так, в Монте-Карло он выбил из розыгрыша самого Новака Джоковича, занимавшего на тот момент первую строчку табели о рангах, затем в Барселоне расправился с Кэмероном Норри (13) и Янником Синнером (8), в Риме обыграл Фрэнсиса Тиаффо (12), а на Открытом чемпионате Франции вновь поставил барьер на пути того же Норри.

На харде успехи Лоренцо пока значительно скромнее, и Медведев вовсе не собирался становиться первой громкой победой итальянца в сезоне. Впрочем, россиянин по обыкновению неспешно включался в игру, поначалу раздаривая очки — то допуская двойную ошибку, то отправляя мяч в аут в безобидной ситуации — но, к счастью, этот процесс затянулся ненадолго. Уже ко второй своей подаче Даниил собрался и заиграл в полную мощь.

А ключевым моментом первого сета стал феноменальный розыгрыш на подаче Лоренцо при счёте 3:3, 30:30, который продлился 38 ударов. Медведев в нём активно атаковал, раз за разом отправляя мяч по углам корта, но Музетти не менее успешно оборонялся. Россиянин терпеливо наращивал давление, и один из его ударов всё же оказался неберущимся для соперника. Благодаря этому Даниил заработал первый брейк-поинт. С первого раза реализовать шанс не удалось — Лоренцо отыграл его эйсом — но вскоре экс-первая ракетка мира заработал ещё один, а затем и воплотил его в преимущество. Итальянец при счёте «меньше» решил применить укороченный, но Даниил успел к мячу и отправил его чётко в пустую часть корта, сделав таким образом брейк. Этого ему хватило, чтобы взять первый сет — 6:4.

Во второй партии победитель US Open-2020 заработал три брейк-поинта уже при счёте 1:1. Упорнейший гейм на подаче Лоренцо продлился больше восьми минут и завершился победой россиянина. Однако после этого в его игре ненадолго что-то разладилось, и, выигрывая 3:2, он допустил двойную ошибку и позволил итальянцу сделать обратный брейк. Но равновесие сохранялось недолго — уже в следующем гейме Даниил взял подачу соперника под ноль. После этого завершить матч в свою пользу для Медведева было делом техники — 6:4.

«Играть было непросто, ветер был не самый сильный, но он менялся с быстрого на медленный. Вы не можете выжать полную мощность в таких условиях, и вы не знаете, чего ожидать. Это было нелегко для нас обоих, но я сделал достаточно, чтобы победить. Сегодня у меня был довольно хороший уровень, и я этому рад», — поделился Даниил после матча.

Его следующим соперником станет австралиец Алекс Де Минаур, уже убравший со своего пути двух сеяных.

А вот у Андрея Рублёва начало североамериканского турне не задалось — в первом же матче он уступил Маккензи Макдональду в двух сетах — 4:6, 3:6. Россиянин продемонстрировал удручающе низкую результативность первой подачи (40%), кроме того сделал три двойных ошибки и ни разу не подал навылет. По мнению Андрея Ольховского, соотечественник уступил сопернику по всем статьям.

«На мой взгляд, поражение закономерное. Андрей не имел преимущества ни по игре, ни в чём-то ещё. Не знаю, с чем это связано, возможно, он ещё не успел адаптироваться к североамериканским кортам», — приводит слова бывшего теннисиста ТАСС.

Ранее Макдональд выбил из розыгрыша ещё одного россиянина — Аслана Карацева, и это выглядит тревожной тенденцией, так как именно на американца выйдет в полуфинале Медведев, если одолеет Де Минаура.

Возвращение после дождя

На проходящем параллельно турнире WTA в Монреале в четвертьфинал уже пробилась Дарья Касаткина, а матч Людмилы Самсоновой отложили на день из-за дождя.

Первая ракетка России, посеянная в Канаде под 10-м номером,на старте без проблем разобралась с Элисе Мертенс в двух сетах — 6:4, 6:2, а во втором круге заставила зачехлить ракетку соотечественницу Анну Блинкову — 6:2, 7:5.

Не предвещал больших сложностей для Касаткиной и матч с Мари Боузковой. Ранее пути девушек пересекались на корте дважды, и оба раза победу праздновала россиянка. В 2020 году она взяла верх во втором раунде квалификации в Остраве, а в следующем сезоне — в финале турнира в Мельбурне, завоевав свой третий титул в карьере.

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Не стала портить себе статистику личных встреч с Боузковой Дарья и на этот раз. Первый сет она взяла со счётом 6:3, несмотря на то, что отдала сопернице первую же свою подачу. Но эту оплошность Касаткина исправила уже в следующем гейме, а вскоре сделала и ещё один брейк, которого оказалось достаточно для победы.

Россиянка уверенно держала нити игры в своих руках: она втягивала чешку в длительные перестрелки на задней линии, а затем неожиданно остро атаковала, догоняла укороченные соперницы и забрасывала ей за спину красивые свечки.

Всё это позволило Дарье достаточно быстро сделать брейк во второй партии и повести 2:1. Однако в этот самый момент на корт Монреаля обрушился дождь, и матч был прерван. Спортсменки отправились пережидать непогоду в подтрибунное помещение.

После возобновления игры дела у Касаткиной пошли гораздо хуже. У россиянки сильно упал процент попадания первым мячом — с 81 до 71, и она проиграла две свои подачи подряд. Боузкова, впрочем, тоже чувствовала себя не в своей тарелке и закрепить успех не смогла. А при счёте 4:4 Дарья вновь сделала брейк, а затем и уверенно довела сет и матч до победы. За выход в полуфинал ей предстоит сразиться с грозной Еленой Рыбакиной.

Должна была провести свой матч третьего круга в четверг и Самсонова, но из-за сдвигов в расписании встречу россиянки с Ариной Соболенко отложили на следующий игровой день. Сложно прогнозировать, как отразится это обстоятельство на игре Людмилы, которая ранее провела два совсем разных поединка. В первом круге она лишь за два часа смогла сломить сопротивление Катаржины Синяковой. Россиянка вела в первой партии 3:1 с брейком, но затем проиграла два гейма на своей подаче и в итоге отдала сет. Однако после этого 18-я ракетка мира взяла себя в руки и сначала восстановила паритет по партиям, а затем и вырвала важную победу. А вот встреча с китаянкой Чжан Циньвэнь не доставила Самсоновой особых хлопот — 6:3, 6:2.

Среди российских потерь турнира — Анастасия Потапова. В соперницы по первому кругу ей досталась финалистка «Ролан Гаррос»-2023 Каролина Мухова, однако россиянка не стушевалась и оказала сопернице достойное сопротивление в первом сете, который завершился на тай-брейке в пользу чешки. А вот на дальнейшую борьбу сил уже не хватило: во второй партии Потапова смогла взять всего два гейма, и завершила выступление.