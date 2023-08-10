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Медведев остался недоволен своей игрой на старте «Мастерса» в Торонто

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Маттео Арнальди в матче первого круга «Мастерса» в Торонто.
Медведев остался недоволен своей игрой на старте «Мастерса» в Торонто
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Я мог лучше действовать во втором сете, но при этом отыграл несколько брейк-пойнтов. В целом получилась неплохая игра, однако дальше мне надо прибавить», — приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По словам теннисиста, ему нужно привыкнуть к жаркой погоде в Торонто.

«Во второй партии я уже подустал, но это нормально. Адаптируюсь после двух-трёх матчей. С нетерпением жду следующих игр», — сказал он.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5. В прошедшей игре 27-летний россиянин допустил 18 невынужденных ошибок, 5 двойных и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.

В следующем круге он сыграет против итальянца Лоренцо Музетти.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Монреале.

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