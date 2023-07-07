Дальше без Касаткиной: Александрова установила рекорд Уимблдона, Рублёв и Сафиуллин шагнули в четвёртый круг

Андрей Рублёв в четырёх сетах обыграл Давида Гоффена и в 1/8 финала сыграет с Александром Бубликом, которому он недавно уступил титул в Галле. Екатерина Александрова стала первой теннисисткой в истории Уимблдона, которая одержала победу в матче с тремя тай-брейками. Россиянка взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл. Продолжает успешно выступать в Лондоне Роман Сафиуллин, который одолел Гидо Пелью и добрался уже до четвёртого круга. Между тем, Даниил Медведев довёл до победы отложенную встречу с Адрианом Маннарино. Пробилась в третий круг и Анна Блинкова. Единственной потерей пятницы в стане россиян стала Дарья Касаткина, в двух сетах проигравшая экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.

Рекордный триллер Александровой

Встреча с американкой Мэдисон Бренгл не обещала стать лёгкой прогулкой для Екатерины Александровой, но вряд ли кто-то мог предположить, в какой триллер она в итоге превратится. Несмотря на то, что соперниц в мировом рейтинге разделяют целых 92 строчки, бескомпромиссная борьба за каждый мяч развернулась с первых минут и девушки впервые в истории Уимблдона провели встречу с тремя тай-брейками.

Россиянка проиграла в первом сете, но проявила чудеса выдержки во втором. Екатерина уступала 0:2, но не отпустила соперницу в отрыв и тут же сделала обратный брейк. На втором тай-брейке она была в двух очках от поражения, но сумела забрать два розыгрыша подряд и перевести встречу в решающую партию. К тому моменту спортсменки провели на корте уже 1 час 51 минуту.

Несмотря на это, третий сет россиянка провела в чрезвычайно высоком темпе, записав на свой счёт 23 активно выигранных очка против четырёх у соперницы. Правда, и по количеству невынужденных ошибок Александрова в несколько раз превзошла Бренгл — 31 к 9. Екатерина заработала три матч-пойнта при счёте 5:4 на подаче соперницы, но не реализовала ни одного из них, так что решать судьбу матча предстояло на третьем подряд тай-брейке.

Примечательно, что до июня нынешнего года показатель выигрыша в дополнительном гейме в третьих сетах у Александровой был весьма плачевным: 1 из 16. Однако три недели назад в Хертогенбосе, защищая титул, Екатерина сделала первый шаг, чтобы переломить эту неприятную тенденцию. Тогда в финале она взяла верх над соотечественницей Вероникой Кудерметовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Смогла склонить чашу весов в свою пользу 22-я ракетка мира и на этот раз, хотя и заставила зрителей понервничать. Екатерина вела 8:2, а затем позволила Бренгл взять четыре очка подряд. Но на большее американки не хватило. Итоговая победа Александровой за 2 часа и 49 минут — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Вылет Касаткиной

Куда меньше времени провела на корте Дарья Касаткина, которой в соперницы по третьему кругу досталась двукратная победительница турниров Большого шлема Виктория Азаренко.

Ранее россиянка и белоруска встречались между собой трижды, и Дарье ни разу не удавалось одержать победу. Экс-первая ракетка мира обыгрывала Касаткину в матче Кубка Федерации в 2016 году, на турнире в Мадриде в 2019-м, а в Риме в 2020-м россиянка снялась по ходу тай-брейка в первом сете из-за травмы.

Не удалось размочить счёт личных встреч лучшей теннисистке России и на этот раз, хотя начало матча складывалось для неё неплохо. Дарья взяла подачу соперницы и повела 2:1, но подтвердить брейк не сумела, а затем и вовсе проиграла ещё четыре гейма подряд. Итог сета — 6:2 в пользу Азаренко.

Преимущество белоруски отражается и в статистике: она продемонстрировала феноменальные 92% попадания первой подачи (против 67% у Касаткиной), записала на свой счёт десять активно выигранных мячей (3) и только шесть невынужденных ошибок (8).

Во втором сете игра выровнялась, но в решающие моменты более опытная белоруска действовала успешнее и довела матч до победы в двух сетах. Таким образом, Касаткина вновь не смогла улучшить свой личный рекорд на Уимблдоне. Он держится ещё с 2018 года, когда она добралась до четвертьфинала.

А вот Анна Блинкова, напротив, сделала шаг вперёд и впервые в карьере вышла в третий круг травяного Шлема. В своём матче 24-летняя россиянка нанесла поражение Ирине Бегу из Румынии со счётом 7:5, 6:3. За выход в четвёртый круг Анна поборется со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Успешная доигровка Медведева

Даниил Медведев успешно закончил дело, начатое накануне. Его матч второго круга с французом Адрианом Маннарино в четверг был отложен из-за наступления темноты при счёте 6:3, 6:3, 4:4 в пользу россиянина. Игра была прервана после того, как Даниил проиграл свою подачу, так что перерыв в каком-то смысле пошёл ему на пользу.

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После возобновления матча теннисисты последовательно брали свои подачи и довели встречу до тай-брейка. Экс-первая ракетка мира сходу проиграл два розыгрыша, но затем выровнял положение и перехватил инициативу. Россиянин упустил один матчбол на своей подаче, но со второй попытки всё-таки поставил точку в матче.

Как отметил спортсмен, в этой игре у него многое получилось хорошо, о чём свидетельствует и статистика. Так, он показал 65% попадания первым мячом, активно выиграл 31 мяч, а также довольно успешно действовал у сетки, реализовав 18 из 27 моментов.

«Нелегко играть один матч на протяжении двух дней. В последний раз, когда такое было, я проиграл тут Хуркачу два года назад. Счёт 4:4 — это всегда непросто. Ты нервничаешь, не хочешь проигрывать сет, потому что динамика матча может измениться. Рад, что мне удалось закончить всё на тай-брейке. Сегодня я чувствовал, что игра пошла сразу. У нас было несколько потрясающих розыгрышей», — сказал Медведев после игры.

За выход в четвёртый круг Даниил поспорит с Мартоном Фучовичем.

Разгром от Сафиуллина

Роман Сафиуллин продолжает удивлять в Лондоне. 25-летний уроженец Подольска впервые в карьере выступает в основной сетке Уимблдона и уже добрался до 1/8 финала. На старте турнира он отправил на досрочный отдых Роберто Баутисту-Агута и Корентена Муте, а в третьем круге встречался с Гидо Пельей. Аргентинец, как и россиянин, навёл шороху в первых раундах: выстоял в пятисетовом марафоне против 14-й ракетки мира Борны Чорича, а затем заставил зачехлить ракетку Гарола Майо.

Стартовый сет получился упорным и затяжным. Теннисисты провели на корте 52 минуты и сильнейшего смогли выявить только на тай-брейке. В дополнительном гейме россиянин просто смёл противника, позволив ему взять всего одно очко. Во второй партии соперники последовательно брали свои подачи, однако Сафиуллин более мощно провёл концовку. Сначала он под ноль взял «свой» гейм и повёл 5:4, а затем заработал тройной брейк-пойнт на подаче Пельи. Одно очко аргентинцу удалось отыграть, но со второй попытки россиянин записал гейм и сет себе в актив. После этого Пелья будто бы бросил бороться, а Сафиуллин, напротив, не позволял себе расслабиться и навесил Гидо баранку.

В четвёртом круге россиянин встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который не выглядит непреодолимым барьером для поймавшего кураж дебютанта, хотя их предыдущие две очные встречи остались за 29-м номером мирового рейтинга.

Характер Рублёва

Андрей Рублёв одержал непростую победу в матче третьего круга над бельгийцем Давидом Гоффеном. До этой встречи соперники встречались дважды, и оба раза победа оставалась за россиянином. Примечательно, что они играли только на Больших шлемах — на US Open в 2017 году и на Australian Open в 2020-м. Последнее очное противостояние было довольно напряжённым и завершилось в четырёх сетах. Нелегко пришлось Рублёву и теперь.

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Проблемы у россиянина появились во второй партии, тогда как первую он легко выиграл — 6:3. Андрей начал гораздо больше ошибаться, что приводило к появлению брейк-пойнтов у противника. В результате, Рублёву приходилось прикладывать слишком много усилий, чтобы сохранить свою подачу, а зацепиться за чужую не получалось. Ошибки подвели россиянина и на тай-брейке. У него было два сет-пойнта, но он умудрился проиграть четыре розыгрыша подряд и отдать партию.

Тревожно было за россиянина и на старте третьего сета, когда он проиграл свою подачу и уступал 1:4. Тем не менее, Андрею удалось проявить бойцовский характер, выровнять положение и довести сет до ещё одного тай-брейка, на котором удача была на его стороне.

Ход четвёртого сета предопределил первый гейм на подаче Гоффена, в котором развернулась упорная борьба на больше-меньше. Бельгийцу удалось отыграть два брейк-пойнта, но на третий раз Рублёв всё-таки сломил его сопротивление и взял очко. У Давида же, судя по всему, не осталось сил на сопротивление, так как в пятом гейме он вновь отдал подачу, и тут уже довести матч до победы для седьмой ракетки мира было делом техники.

В следующем круге Рублёву предстоит матч-реванш с Александром Бубликом, которому он недавно проиграл в финале турнира в Галле.