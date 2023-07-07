В тени победы Рублёва над Карацевым: Андреева и Сафиуллин вышли в третий круг Уимблдона, Медведев не успел доиграть
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Рублёв справился с Карацевым
Противостояние Андрея Рублёва и Аслана Карацева российские болельщики ждали с особым нетерпением. К хорошим выступлениям седьмой ракетки мира все уже привыкли. А вот его соотечественник только начал вылезать из глубокой ямы, в которую попал по ходу прошлого года. В матче первого круга Уимблдона с французом Люкой Ван Ашем он выглядел более чем убедительно.
Интересно, что ранее коллеги по сборной России лишь раз играли друг против друга: в 2021 году в Дубае. Тогда победу в трёх сетах одержал Аслан. Однако противостояние в Лондоне началось для него не лучшим образом — с брейка Рублёва. При этом на своей подаче Андрей действовал уверенно, а один гейм взял под ноль всего за 57 секунд.
К концу партии Карацев разыгрался, стал допускать меньше ошибок и не позволил оппоненту подать на сет, доведя дело до тай-брейка. В нём также интереснее выглядел Аслан. В самом начале он дважды справился с подачей соперника и повёл в счёте.
Рублёва проигрыш первого сета не вывел из равновесия. Он действовал очень спокойно, практически без эмоций, что для россиянина — большая редкость. Эта концентрация ему помогла: во второй партии преимущество теннисиста на своей подаче было уже подавляющим. Андрей выиграл 20 очков из 24, не позволив Аслану заработать ни одного брейк-пойнта.
Карацев же подавал не так сильно, и после этого спортсмены устраивали красивейшие розыгрыши, заставлявшие зрителей аплодировать. При этом до брейк-пойнта Рублёв добрался только в восьмом гейме. И сразу же реализовал его, причём эффектно. Спортсмен дотянулся до мяча на углу корта и совершил прекрасный укороченный под самую сетку. Это очко оказалось ключевым в партии, которую Андрей в итоге выиграл — 6:3.
В том же духе прошли ещё два сета, также оставшиеся за Рублёвым — 6:4, 7:5. Он буднично брал свою подачу, а далее получалось шоу на приёме, поскольку Карацев порой демонстрировал элементы совсем из других видов спорта. Например, теннисист дважды пытался дотянуться до мяча в падении как профессиональный вратарь. И один раз у него это получилось. Однако трюков на корте было недостаточно, чтобы победить соотечественника: слишком уверенно и надёжно действовал Андрей.
Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв немного расслабился лишь в концовке четвёртой партии. При счёте 5:4 он подавал на матч, но Карацев в ключевой момент сумел сделать брейк. Впрочем, так Аслан лишь оттянул неизбежное. После этого теннисист сразу же отдал свой гейм, и со второй попытки Рублёв всё же выиграл встречу. Причём эта победа стала для него юбилейной (50-й) на турнирах Большого шлема.
Сафиуллин впервые в третьем круге
Чудеса на Уимблдоне творит Роман Сафиуллин: 92-я ракетка мира вслед за Роберто Баутистой-Агутом выбил из турнира Корентена Муте и впервые в карьере вышел в третий круг турнира Большого шлема. Cоперник по второму раунду ему достался не очень удобный, однако победа над испанцем должна была придать уверенности россиянину. Всё же не каждый день удаётся справиться с 23-й ракеткой мира.
Так и произошло, а ключевой в противостоянии с Муте стала игра Романа у сетки. Он ходил к ней значительно чаще: 85 раз против 29 у соперника — и взял 73% очков.
Первая партия прошла в равной борьбе, однако в концовке при счёте 6:5 Сафиуллин заработал тройной брейк-пойнт, один из которых реализовал. Очень упорным получился и следующий сет, хотя по счёту всё выглядит более чем убедительно — 6:3. Сказалось то, что в решающие моменты Роман был точнее и хладнокровнее соперника.
Третья партия всё же закончилась тай-брейком. На нём болельщики начали вести себя очень громко даже во время розыгрышей и не слушали арбитров, просивших их не шуметь. Это мешало обоим теннисистам, но крепче нервы оказались у Сафиуллина, он взял одну подачу соперника и заработал двойной матчбол, который сразу же реализовал. Муте при приёме отправил мяч далеко в аут.
Тем временем первая ракетка России Даниил Медведев свой матч второго круга не успел завершить из-за наступления темноты. Теннисист встречался с неудобным для себя Адрианом Маннарино. Ранее с французом они играли шесть раз и четырежды сильнее оказывался оппонент.
Однако в этот раз третий номер рейтинга ATP был настроен по-боевому. В первом сете во многом ключевым стал четвёртый гейм, который продлился 20 (!) розыгрышей, а у Маннарино было два брейк-пойнта. Но Медведев выстоял и затем дважды взял подачу соперника — 6:3.
Победное шествие россиянин продолжил во второй партии, взяв суммарно девять геймов подряд. И только при 5:0 француз наконец опомнился и сумел размочить счёт. Но вернуться после такого было уже невозможно. Даниил со второй попытки всё же дожал соперника и подал на сет — 6:3.
Третья партия проходила по схожему сценарию. Россиянин вновь сделал брейк, однако Маннарино сумел вернуть равенство в восьмом гейме. Возможно, это стало следствием того, что на корте потемнело. После проигрыша Медведев сначала вызвал врача, а потом начал требовать от арбитра перенести встречу на следующий день. В итоге судья согласился с Даниилом, и игра была прервана при счёте 4:4.
Зеркальные чешско-российские противостояния
Мирре Андреевой и Веронике Кудерметовой в четверг достались в соперницы очень непростые представительницы Чехии — победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова и финалистка Открытого чемпионата Франции Маркета Вондроушова. И казалось, что эти встречи получатся упорными и длительными. Однако борьбы в итоге ни в одной из них не получилось.
16-летняя россиянка, которая накануне провела сложный поединок с Сиюй Ван, достаточно легко расправилась Крейчиковой. Уже в начале первого сета она начала оказывать давление на чешку на приёме, успевая за укороченными и в целом удачно выходя к сетке. Так же чисто действовала спортсменка и на своей подаче. Барбора же, напротив, много ошибалась: 15 невынужденных против восьми у Мирры. В концовке партии это дало свои плоды: Андреева сделала два брейка подряд и выиграла — 6:3.
Во втором сете изменить ситуацию Крейчикова не смогла. Она попробовала бороться с юной россиянкой своим сильным оружием — выходами к сетке и мощными ударами с лёта. Но Мирра оказалась к этому готова, спокойно взяла ещё два сета на подаче соперницы и повела — 4:0. В этот момент Барбора решила больше не мучиться и отказалась продолжать борьбу.
Интересно, что за весь матч чешка так и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Андреева же на втором турнире Большого шлема подряд добралась из квалификации до третьего круга. На «Ролан Гаррос» её остановила только Кори Гауфф.
Приблизительно в том же ключе прошло и противостояние Кудерметовой с Вондроушовой. Только в этот раз не лучшим образом действовала уже россиянка. Было видно, что она находится в разобранном состоянии. Увы, войти в игру по ходу встречи спортсменка так и не смогла.
Вероника совершила 39 невынужденных ошибок — почти в два раза больше, чем Маркета (20). Также у российской спортсменки не шла первая подача — 64%. Уже в третьем гейме чешка благодаря двум двойным соперницы сумела сделать брейк и захватила инициативу в матче.
При этом нельзя умалять и заслуг Вондроушовой. Она отлично перемещалась по корту и с помощью приёма навылет взяла под ноль ещё одну подачу соперницы, поведя 4:1 и затем спокойно выиграв партию.
Во втором сете ситуация на корте не изменилась. У россиянки поначалу с трудом, но получалось удерживать равенство в счёте, однако Маркета смотрелась намного предпочтительнее — и брейк был лишь делом времени. В итоге он произошёл в шестом гейме, и далее чешка уверенно довела дело до победы.
Надо отметить, что и Вондроушова давала сопернице шансы бороться: первым мячом у неё проходило лишь 53% подач. Однако Вероника оказалась к этому не готова. За весь матч, как и Крейчикова ранее, она не сумела заработать ни одного брейк-пойнта.
Уже второй матч непросто складывается для Анастасии Потаповой, которой в этот раз противостояла Кая Юван, ранее выбившая из турнира Маргариту Бетову. Словенка занимает только 244-е место в мировом рейтинге, тем не менее достойно сражалась с обеими теннисистками.
В первой партии с Потаповой она держалась вплоть до восьмого гейма, в котором девушки провели 14 розыгрышей. И даже сама могла вести в счёте, если бы реализовала один из трёх брейк-пойнтов в пятом гейме. Однако Юван была не так активна, в отличие от соперницы: у Анастасии набралось 15 активно выигранных мячей против восьми у словенки. Поэтому именно российская спортсменка выиграла сет — 6:3.
Несмотря на неудачу, Кая не сдавалась и в середине второй партии могла переломить ход встречи. Сначала она с трудом удержала свою подачу, а затем взяла гейм на приёме и повела 4:2. Тем не менее Потапова действовала более опасно, вновь в два раза опередив соперницу по числу активно выигранных мячей (20:10), и не только сравняла счёт и отыграла сетбол, но и сделала решающий брейк в 11-м гейме — 7:5.
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