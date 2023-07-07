В тени победы Рублёва над Карацевым: Андреева и Сафиуллин вышли в третий круг Уимблдона, Медведев не успел доиграть

Андрей Рублёв в четырёх сетах взял верх над Асланом Карацевым благодаря меньшему количеству ошибок, а Роман Сафиуллин впервые в карьере пробился в третий круг турнира Большого шлема, оставив не у дел Корентена Муте. Мирра Андреева второй раз подряд добралась до аналогичной стадии ТБШ, позволив Барборе Крейчиковой взять лишь три гейма до того, как та отказалась от продолжения борьбы. Следующей соперницей россиянки станет Анастасия Потапова, которая переиграла Каю Юван. Покидает турнир Вероника Кудерметова, не сумевшая одолеть Маркету Вондроушову. А Даниил Медведев не успел доиграть матч с Адрианом Маннарино из-за наступления темноты.

Рублёв справился с Карацевым

Противостояние Андрея Рублёва и Аслана Карацева российские болельщики ждали с особым нетерпением. К хорошим выступлениям седьмой ракетки мира все уже привыкли. А вот его соотечественник только начал вылезать из глубокой ямы, в которую попал по ходу прошлого года. В матче первого круга Уимблдона с французом Люкой Ван Ашем он выглядел более чем убедительно.

Интересно, что ранее коллеги по сборной России лишь раз играли друг против друга: в 2021 году в Дубае. Тогда победу в трёх сетах одержал Аслан. Однако противостояние в Лондоне началось для него не лучшим образом — с брейка Рублёва. При этом на своей подаче Андрей действовал уверенно, а один гейм взял под ноль всего за 57 секунд.

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К концу партии Карацев разыгрался, стал допускать меньше ошибок и не позволил оппоненту подать на сет, доведя дело до тай-брейка. В нём также интереснее выглядел Аслан. В самом начале он дважды справился с подачей соперника и повёл в счёте.

Рублёва проигрыш первого сета не вывел из равновесия. Он действовал очень спокойно, практически без эмоций, что для россиянина — большая редкость. Эта концентрация ему помогла: во второй партии преимущество теннисиста на своей подаче было уже подавляющим. Андрей выиграл 20 очков из 24, не позволив Аслану заработать ни одного брейк-пойнта.

Карацев же подавал не так сильно, и после этого спортсмены устраивали красивейшие розыгрыши, заставлявшие зрителей аплодировать. При этом до брейк-пойнта Рублёв добрался только в восьмом гейме. И сразу же реализовал его, причём эффектно. Спортсмен дотянулся до мяча на углу корта и совершил прекрасный укороченный под самую сетку. Это очко оказалось ключевым в партии, которую Андрей в итоге выиграл — 6:3.

В том же духе прошли ещё два сета, также оставшиеся за Рублёвым — 6:4, 7:5. Он буднично брал свою подачу, а далее получалось шоу на приёме, поскольку Карацев порой демонстрировал элементы совсем из других видов спорта. Например, теннисист дважды пытался дотянуться до мяча в падении как профессиональный вратарь. И один раз у него это получилось. Однако трюков на корте было недостаточно, чтобы победить соотечественника: слишком уверенно и надёжно действовал Андрей.

Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв немного расслабился лишь в концовке четвёртой партии. При счёте 5:4 он подавал на матч, но Карацев в ключевой момент сумел сделать брейк. Впрочем, так Аслан лишь оттянул неизбежное. После этого теннисист сразу же отдал свой гейм, и со второй попытки Рублёв всё же выиграл встречу. Причём эта победа стала для него юбилейной (50-й) на турнирах Большого шлема.

Сафиуллин впервые в третьем круге

Чудеса на Уимблдоне творит Роман Сафиуллин: 92-я ракетка мира вслед за Роберто Баутистой-Агутом выбил из турнира Корентена Муте и впервые в карьере вышел в третий круг турнира Большого шлема. Cоперник по второму раунду ему достался не очень удобный, однако победа над испанцем должна была придать уверенности россиянину. Всё же не каждый день удаётся справиться с 23-й ракеткой мира.

Так и произошло, а ключевой в противостоянии с Муте стала игра Романа у сетки. Он ходил к ней значительно чаще: 85 раз против 29 у соперника — и взял 73% очков.

Первая партия прошла в равной борьбе, однако в концовке при счёте 6:5 Сафиуллин заработал тройной брейк-пойнт, один из которых реализовал. Очень упорным получился и следующий сет, хотя по счёту всё выглядит более чем убедительно — 6:3. Сказалось то, что в решающие моменты Роман был точнее и хладнокровнее соперника.

Третья партия всё же закончилась тай-брейком. На нём болельщики начали вести себя очень громко даже во время розыгрышей и не слушали арбитров, просивших их не шуметь. Это мешало обоим теннисистам, но крепче нервы оказались у Сафиуллина, он взял одну подачу соперника и заработал двойной матчбол, который сразу же реализовал. Муте при приёме отправил мяч далеко в аут.

Тем временем первая ракетка России Даниил Медведев свой матч второго круга не успел завершить из-за наступления темноты. Теннисист встречался с неудобным для себя Адрианом Маннарино. Ранее с французом они играли шесть раз и четырежды сильнее оказывался оппонент.

Однако в этот раз третий номер рейтинга ATP был настроен по-боевому. В первом сете во многом ключевым стал четвёртый гейм, который продлился 20 (!) розыгрышей, а у Маннарино было два брейк-пойнта. Но Медведев выстоял и затем дважды взял подачу соперника — 6:3.

Победное шествие россиянин продолжил во второй партии, взяв суммарно девять геймов подряд. И только при 5:0 француз наконец опомнился и сумел размочить счёт. Но вернуться после такого было уже невозможно. Даниил со второй попытки всё же дожал соперника и подал на сет — 6:3.

Третья партия проходила по схожему сценарию. Россиянин вновь сделал брейк, однако Маннарино сумел вернуть равенство в восьмом гейме. Возможно, это стало следствием того, что на корте потемнело. После проигрыша Медведев сначала вызвал врача, а потом начал требовать от арбитра перенести встречу на следующий день. В итоге судья согласился с Даниилом, и игра была прервана при счёте 4:4.

Зеркальные чешско-российские противостояния

Мирре Андреевой и Веронике Кудерметовой в четверг достались в соперницы очень непростые представительницы Чехии — победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова и финалистка Открытого чемпионата Франции Маркета Вондроушова. И казалось, что эти встречи получатся упорными и длительными. Однако борьбы в итоге ни в одной из них не получилось.

16-летняя россиянка, которая накануне провела сложный поединок с Сиюй Ван, достаточно легко расправилась Крейчиковой. Уже в начале первого сета она начала оказывать давление на чешку на приёме, успевая за укороченными и в целом удачно выходя к сетке. Так же чисто действовала спортсменка и на своей подаче. Барбора же, напротив, много ошибалась: 15 невынужденных против восьми у Мирры. В концовке партии это дало свои плоды: Андреева сделала два брейка подряд и выиграла — 6:3.

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Во втором сете изменить ситуацию Крейчикова не смогла. Она попробовала бороться с юной россиянкой своим сильным оружием — выходами к сетке и мощными ударами с лёта. Но Мирра оказалась к этому готова, спокойно взяла ещё два сета на подаче соперницы и повела — 4:0. В этот момент Барбора решила больше не мучиться и отказалась продолжать борьбу.

Интересно, что за весь матч чешка так и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Андреева же на втором турнире Большого шлема подряд добралась из квалификации до третьего круга. На «Ролан Гаррос» её остановила только Кори Гауфф.

Приблизительно в том же ключе прошло и противостояние Кудерметовой с Вондроушовой. Только в этот раз не лучшим образом действовала уже россиянка. Было видно, что она находится в разобранном состоянии. Увы, войти в игру по ходу встречи спортсменка так и не смогла.

Вероника совершила 39 невынужденных ошибок — почти в два раза больше, чем Маркета (20). Также у российской спортсменки не шла первая подача — 64%. Уже в третьем гейме чешка благодаря двум двойным соперницы сумела сделать брейк и захватила инициативу в матче.

При этом нельзя умалять и заслуг Вондроушовой. Она отлично перемещалась по корту и с помощью приёма навылет взяла под ноль ещё одну подачу соперницы, поведя 4:1 и затем спокойно выиграв партию.

Во втором сете ситуация на корте не изменилась. У россиянки поначалу с трудом, но получалось удерживать равенство в счёте, однако Маркета смотрелась намного предпочтительнее — и брейк был лишь делом времени. В итоге он произошёл в шестом гейме, и далее чешка уверенно довела дело до победы.

Надо отметить, что и Вондроушова давала сопернице шансы бороться: первым мячом у неё проходило лишь 53% подач. Однако Вероника оказалась к этому не готова. За весь матч, как и Крейчикова ранее, она не сумела заработать ни одного брейк-пойнта.

Уже второй матч непросто складывается для Анастасии Потаповой, которой в этот раз противостояла Кая Юван, ранее выбившая из турнира Маргариту Бетову. Словенка занимает только 244-е место в мировом рейтинге, тем не менее достойно сражалась с обеими теннисистками.

В первой партии с Потаповой она держалась вплоть до восьмого гейма, в котором девушки провели 14 розыгрышей. И даже сама могла вести в счёте, если бы реализовала один из трёх брейк-пойнтов в пятом гейме. Однако Юван была не так активна, в отличие от соперницы: у Анастасии набралось 15 активно выигранных мячей против восьми у словенки. Поэтому именно российская спортсменка выиграла сет — 6:3.

Несмотря на неудачу, Кая не сдавалась и в середине второй партии могла переломить ход встречи. Сначала она с трудом удержала свою подачу, а затем взяла гейм на приёме и повела 4:2. Тем не менее Потапова действовала более опасно, вновь в два раза опередив соперницу по числу активно выигранных мячей (20:10), и не только сравняла счёт и отыграла сетбол, но и сделала решающий брейк в 11-м гейме — 7:5.