Гендиректор Уимблдона назвал правильным решение допустить россиян на турнир

Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса Салли Болтон прокомментировала решение допустить российских теннисистов на Уимблдон.

«Это было трудное решение. Но мы считаем, что оно правильное для соревнований в этом году. Все эти спортсмены соревнуются как нейтральные. Все они подписали декларацию. Всё было гладко», — цитирует Болтон The Daily Echo.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Турнир проходит с 26 июня по 16 июля.

Ранее сообщалось, что Александр Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года.