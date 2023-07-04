Гендиректор Уимблдона назвал правильным решение допустить россиян на турнир
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«Это было трудное решение. Но мы считаем, что оно правильное для соревнований в этом году. Все эти спортсмены соревнуются как нейтральные. Все они подписали декларацию. Всё было гладко», — цитирует Болтон The Daily Echo.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Турнир проходит с 26 июня по 16 июля.
Ранее сообщалось, что Александр Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года.