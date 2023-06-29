Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года
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«Я не считаю, что кто-то может наказывать теннисистов за то, что они родились в стране, которая сейчас находится в состоянии конфликта», — приводит слова Зверева Time News.
Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы.