Гостеприимный Уимблдон: Медведев и Касаткина размялись, Сафиуллин сотворил сенсацию, Андреева проявила характер

Даниил Медведев стартовал на Уимблдоне с уверенной победы над британцем Артуром Фери, а Роман Сафиуллин сенсационно выбил из борьбы 20-го сеяного, испанца Роберто Баутисту-Агута, записав себе в актив семь эйсов в пятом сете. Дарья Касаткина легко сломила сопротивление хозяйки кортов Джоди Бёррэдж во втором круге, а Мирра Андреева в упорном матче дожала китаянку Сиюй Ван. В свою очередь, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова успешно доиграли свои встречи с Эммой Наварро и Селин Наэф, а дуэль Андрея Рублёва и Аслана Карацева была перенесена на четверг.

Старт Медведева

Украшением игрового дня для российских болельщиков обещало стать противостояние Андрея Рублёва и Аслана Карацева, однако из-за дождя оно не успело состояться. Зато, наконец, вступил в борьбу Даниил Медведев. Свой матч с Артуром Фери он должен был провести ещё накануне, но по причине непогоды вышел на корт лишь в среду.

При этом ему достался достаточно интересный соперник по первому кругу. 20-летний британец дебютировал на уровне ATP в одиночном разряде благодаря полученной от организаторов турнира уайлд-кард. Дело в том, что на профессиональный уровень он перешёл только после окончания учёбы. Любопытна и биография спортсмена, ведь его отец — президент французского футбольного клуба «Лорьян» Лоик Фери.

Да и поддерживаемый болельщиками Артур, несмотря на итоговый сухой счёт по партиям, действовал достаточно смело. Начало встречи и вовсе осталось за ним. Он взял два гейма подряд на своей подаче под ноль и упустил брейк-пойнт. Правда, уже в пятом гейме россиянин сделал брейк, но Фери моментально собрался и тут же взял его подачу. Как ни странно, на руку Медведеву пошла вынужденная пауза из-за дождя. Перерыв длиной в полчаса сбил его соперника с правильного настроя, и он спокойно позволил Даниилу взять сет — 7:5.

Вторая партия до поры также была равной. Однако в нужные моменты третья ракетка планеты пользовался ошибками юного оппонента, тогда как тот не реализовывал свои шансы. Например, при счёте 2:1 он упустил ещё один брейк-пойнт и тут же отдал собственную подачу. Повторилась ситуация в концовке сета, когда Артур на приёме неожиданно выиграл гейм под ноль, но затем тут же уступил и в итоге проиграл — 4:6.

Решающим эпизодом заключительной партии стал пятый гейм, в котором соперники сражались почти в десятиминутном ралли, а российский теннисист реализовал брейк-пойнт с третьей попытки. Таким образом, он одержал победу над юным оппонентом, не прикладывая лишних усилий. Следующим соперником Медведева станет француз Адриан Маннарино.

«Я довольно сильно нервничал, поскольку не играл тут два года. Вчера мы на корт так и не вышли, это был суетной день для всех. В итоге вернулся на центральный корт, где одержал больше всего побед в своей уимблдонской карьере. Наверное, это мой любимый корт. Очень рад возвращению. Спасибо всем за тёплый приём, несмотря на то что я играл против британца», — заявил россиянин после встречи.

Сенсация от Сафиуллина

Если успех Медведева не стал сюрпризом, то победа Романа Сафиуллина над Роберто Баутистой-Агутом оказалась приятной неожиданностью. Мощный испанец в преддверии Уимблдона поднялся на 23-е место в рейтинге ATP благодаря достойному выступлению в Галле, где его в полуфинале сумел остановить только Андрей Рублёв. В то же время Сафиуллин там вылетел сразу, а в Мальорке задержался лишь на пару встреч.

Однако в Великобритании ему удалось установить сразу два достижения: выиграть дебютный пятисетовик в карьере и впервые пробиться во второй круг Уимблдона. При этом встреча с испанцем растянулась из-за переносов аж на три дня. Ещё в понедельник соперник обеспечил себе преимущество — 6:2, 6:7, 7:6. Во вторник игроки так и не вышли на корт из-за дождя.

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К чести Сафиуллина, в среду он сумел полностью переломить ход противостояния. Роман не терялся и не пасовал перед именитым оппонентом и пытался действовать первым номером. Великолепно начала работать и его фирменная подача: в двух сетах он совершил в общей сложности 11 эйсов против четырёх у соперника. Также он суммарно обеспечил себе более чем двукратное преимущество по активно выигранным очкам — 89:41.

В результате Баутиста-Агут уступил, дважды позволив Роману сделать решающий брейк — 4:6, 5:7. Сам он ни разу не взял чужую подачу и имел лишь один брейк-пойнт. А российский спортсмен поставил эффектную точку в игре. При счёте 5:5, когда дело шло к очередному тай-брейку, он оказался сильнее на приёме, а затем добил оппонента двумя эйсами.

А вот Александру Шевченко в противостоянии с опытнейшим Адрианом Маннарино сенсацию сотворить не удалось. Француз на протяжении всей встречи уверенно действовал первым номером и позволил сопернику записать себе в актив лишь восемь геймов — 6:3, 6:3, 6:2. Россиянин так и не сумел найти ответа на мощную подачу Адриана и отметился всего одним брейком.

Уверенность Касаткиной

У женщин, как и у мужчин, лучшая ракетка России прошла в следующий круг без особых проблем. При этом из-за многочисленных переносов Дарья Касаткина провела уже второй матч на Уимблдоне. Однако ни Кэролайн Доулхайд, ни Джоди Бёррэдж не сумели оказать ей достойное сопротивление. И если американка в понедельник взяла хотя бы пять геймов, то британка — всего два.

Юной обладательнице уайлд-кард не помогла даже поддержка Дэвида Бекхэма. Бывший капитан сборной Англии по футболу пришёл на стадион в компании своей матери. Однако 108-я ракетка планеты явно нервничала, играя на центральном корте, и допустила огромное количество помарок. Одних невынужденных ошибок она совершила почти в три раза больше соперницы — 31:11, а двойных — шесть против одной у Дарьи.

Особенно неудачным для хозяйки соревнований получился стартовый сет, в котором она не сумела выиграть ни гейма. Российская теннисистка уверенно брала очко за очком. Соперница же смогла записать в актив лишь нереализованный брейк-пойнт.

Зато во второй партии Бёррэдж собралась с силами, почувствовала уверенность в себе и смогла возродить интригу в почти безнадёжной ситуации. Она не только с ходу выиграла гейм, но и взяла подачу Касаткиной и впервые вырвалась вперёд. Но Дарья тут же оформила ответный брейк и восстановила равновесие. Как и в случае с Фери, пауза по причине дождя сбила британку с правильного настроя. Дальше она не выиграла ни гейма, хотя навязывала борьбу и, например, при счёте 2:4 не реализовала три брейк-пойнта. Однако в целом занимающая десятую строчку в рейтинге WTA россиянка провела тренировку с повышенной степенью ответственности и спокойно шагнула в третий круг.

Характер Андреевой и «качели» Блинковой

Сумела порадовать болельщиков и юная Мирра Андреева, которая стартовала с тяжелейшей победы над Сиюй Ван — 6:4, 3:6, 7:5. Важно, что 16-летняя россиянка в очередной раз проявила характер и вынудила ошибаться более опытную соперницу. При этом сама она неоднократно выбиралась из крайне сложных ситуаций на своей подаче, например, в четвёртом гейме первого сета отыграла тройной брейк-пойнт. А при счёте 3:3 и вовсе взяла чужую подачу, после чего отбилась от попыток китаянки спастись.

Но во втором сете Сиюй Ван наладила подачу — это помогло ей завладеть инициативой. Она выбивала эйс за эйсом и один гейм взяла под ноль. Уверенно она смотрелась и на приёме. В частности, в начале партии Андреева вновь чудом отыграла три брейк-пойнта. Но в шестом гейме представительница Поднебесной всё же сделала брейк и довела дело до логичного конца.

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В решающей партии оппонентки действовали предельно осторожно, понимая, что любая ошибка может оказаться судьбоносной. Они уверенно набирали очки, и, казалось, всё закончится тай-брейком. Однако в концовке неожиданно дрогнула китаянка. При счёте 5:6 она сначала отправила мяч в сетку в безобидной ситуации, а затем допустила двойную.

Лишь в трёх сетах добыла победу и Анна Блинкова, в соперницы которой по стартовому кругу досталась Янина Викмайер. Первая партия полностью осталась за россиянкой, которая отдала сопернице всего два гейма. Однако развить преимущество не удалось. Напротив, бельгийка повела со счётом 4:0. Качели продолжились и далее: Блинкова восстановила равновесие, но в решающий миг дрогнула — 4:6. Однако в заключительном сете Анна всё же добила соперницу — 6:3. Главным секретом успеха стали успешные действия на приёме, ведь она реализовала восемь из 11 брейк-пойнтов.

Удачно завершили начавшиеся во вторник встречи Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Любопытно, что первой для успеха в противостоянии с Эммой Наварро не хватало совсем немного. 4 июля она вынуждена была покинуть корт при счёте 6:4, 5:2, когда должна была подавать на матч. Придя в себя, американка уже на следующий день начала игру с брейка. Однако россиянка моментально собралась, ответила ей той же монетой и поставила точку в поединке.

Более тревожно было за Потапову, которой достойное сопротивление во вторник оказывала 18-летняя Селин Наэф. В первом сете представительница Швейцарии уступила со счётом 3:6, зато во втором соперницы взяли по три гейма. Однако пауза не пошла Наэф на пользу. В среду Анастасия сделала два брейка и со второй попытки реализовала матчбол — 6:3.

Таким образом, из девушек неудачу потерпела лишь Маргарита Бетова, неожиданно ничего не сумевшая противопоставить малоизвестной словенке Кае Юван — 0:6, 3:6.