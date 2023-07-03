С запасом: Рублёв, Кудерметова и Касаткина с побед стартовали на Уимблдоне

Андрей Рублёв уверенно победил австралийца Макса Пёрселла в первом круге Уимблдона и в следующем раунде встретится с Асланом Карацевым, который в четырёх сетах справился с французом Люкой Ван Ашем. Дарья Касаткина отдала только пять геймов в противостоянии с американкой Кэролайн Доулхайд, а Вероника Кудерметова 14 раз подала навылет и оставила не у дел эстонку Кайю Канепи. В свою очередь, Людмила Самсонова и Камилла Рахимова не смогли составить компанию соотечественникам. Особенно обидным получилось поражение 21-летней россиянки, имевшей четыре матчбола на тай-брейке в решающей партии.

Неудачи Самсоновой и Рахимовой

В Великобритании стартовал третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон. Увы, в первый день соревнований пробиться в следующий раунд сумели не все вышедшие на корты мейджора: не обошлось без неприятных сюрпризов у девушек.

Так, не смогла попасть во второй круг Людмила Самсонова. Она уступила Ане Богдан, занимающей 57-е место в рейтинге и никогда не поднимавшейся особо высоко. Однако в этот раз румынка проявила свои лучшие качества, в то время как россиянка не всегда действовала удачно: она допустила за матч 46 невынужденных ошибок против 20 у соперницы и реализовала всего три брейк-пойнта из 11. В первую очередь, именно это привело к тому, что дважды девушкам пришлось играть тай-брейк.

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В укороченных партиях Богдан выглядела намного лучше Самсоновой. В первый раз Людмила совсем ничего не смогла противопоставить румынке, несколько раз отправив мяч в аут, тогда как Ана попадала с приёма в линию. А в концовке теннисистка ещё и сорвала несколько ударов, в итоге вполне закономерно уступив 1:7. На втором тай-брейке у россиянки вновь в ключевой момент посыпались ошибки, а на матчболе она совершила двойную — 4:7.

Ещё более обидное поражение потерпела Камилла Рахимова. Она не справилась с испанкой Кристиной Бушкэ. Россиянка (скорее всего, из-за волнения) отдала первый сет — 4:6. Однако затем 21-летняя теннисистка успокоилась и перестала допускать невынужденные ошибки (их число сократилось с 12 до четырёх). Это позволило спортсменке сразу же вырваться вперёд во второй партии. Она повела 4:0 и довела дело до победы, хотя и заставила своих болельщиков понервничать, позволив сопернице совершить один брейк в концовке.

Третий сет проходил в равной борьбе, причём девушки лучше действовали на приёме. В первых семи геймах лишь однажды Бушкэ сумела удержать свою подачу. Однако ближе к концу партии, когда цена ошибки стала слишком высока, теннисистки поубавили пыл, а возможно, и немного подустали.

Победительница матча определялась на тай-брейке, который завершился драматично для Рахимовой. Камилла повела 9:5 и имела четыре матчбола подряд, но нервы сыграли злую шутку. Испанка сумела сравнять счёт, а затем реализовала первый же свой шанс — 11:9.

14 эйсов Кудерметовой

Не без проблем в следующий раунд соревнований пробилась Вероника Кудерметова. Она неплохо начала сезон на траве, добравшись до финала в Хертогенбосе, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой. Но затем снялась с турнира в Берлине из-за травмы бедра, поэтому пока сложно сказать, успела ли она полностью восстановиться к Уимблдону.

В соперницы по первому кругу россиянке досталась 38-летняя Кайа Канепи. В свои лучшие годы она входила в топ-20 мирового рейтинга, так что недооценивать теннисистку было нельзя. Однако поначалу 12-я ракетка мира на корте смотрелась увереннее: в первых трёх геймах на своей подаче она позволила Канепи взять лишь одно очко, а на приёме создавала эстонке трудности.

Доминирование Кудерметовой продлилось недолго. Ближе к концу партии Кайа разыгралась и при счёте 6:5 в свою пользу даже была близка к тому, чтобы переломить ход встречи. Но Вероника справилась с давлением и довела дело до тай-брейка, в котором смотрелась лучше. Она заработала тройной сетбол и со второй попытки его реализовала.

Не менее упорной получилась вторая партия. Девушки уверенно держали свою подачу. Кудерметовой на помощь вовремя приходили эйсы, которых за матч набралось 14. Хорошая статистика выигранных очков при попадании первым мячом была и у Канепи — 73% за встречу.

В итоге всё решилось в концовке сета. Сначала россиянка спасла свой гейм: у эстонки было три брейк-пойнта, но ни одного она так и не реализовала. Затем Кудерметова вовремя включилась на приёме, хотя помогла и соперница, которая допустила двойную и подарила Веронике два матчбола. А в таких случаях опытная россиянка не ошибается — 6:4.

Дарья Касаткина достаточно быстро справилась с американкой Кэролайн Доулхайд. Россиянка, только в субботу игравшая в финале турнира в Истбурне, отдала сопернице всего пять геймов — 6:1, 6:4. У отечественной теннисистки хорошо шла первая подача (75%), американка же очень много ошибалась (40 невынужденных). В итоге встреча больше запомнилась тем, что 10-я ракетка мира дважды вызывала медиков из-за проблем со спиной. И остаётся надеяться, что к следующей игре с британкой Джоди Бёррэдж она уже успеет восстановиться.

Ожидаемо легко в следующий раунд выщла Ига Свёнтек. Она победила китаянку Чжу Линь, отдав ей всего четыре гейма. Однако особое внимание в понедельник было приковано к другому противостоянию — 43-летней Винус Уильямс и Элины Свитолиной. Американка решила вернуться на корт специально к Уимблдону, который выигрывала за карьеру шесть раз. Но сотворить сенсацию она не смогла, уступив украинке в двух сетах.

Победы Рублёва и Карацева

У мужчин первым во второй круг Уимблдона пробился Андрей Рублёв. Россиянин, в этом сезоне добиравшийся до финала травяного турнира в Галле, в трёх сетах справился с австралийцем Максом Пёрселлом, который всё же лучше выступает в парном разряде и в прошлом году даже выиграл мейджор с соотечественником Мэттью Эбденом. Матч продолжался всего 1 час 33 минуты.

Соперники поначалу держали свою подачу, хотя Андрею и было тяжело. Он достаточно много ошибался: 11 невынужденных против семи у оппонента. В шестом гейме он смог перехватить инициативу и сделать брейк, которого оказалось достаточно для того, чтобы выиграть первую партию.

Начало второго сета осталось за австралийцем. Он повёл 5:2, но именно в этот момент Рублёв по-настоящему включился: россиянин выиграл пять геймов подряд, отдав сопернику всего два очка из 22. Как отметил сам теннисист, он наконец почувствовал на корте уверенность, приспособился к покрытию.

Судьба третьего сета была определена в самом начале: спортсмены обменялись брейками, а затем ещё один сделал Андрей. Счёт стал 3:1. После этого борьба, по сути, закончилась: Пёрселл попробовал ещё посопротивляться в восьмом гейме, но ничего не добился. И далее Рублёв спокойно подал на матч.

По словам олимпийской чемпионки Елены Весниной, у россиянина получилась рабочая победа над неудобным соперником.

«Андрей показал очень хороший, ровный теннис и уверенно обыграл австралийца в трёх сетах. Он втянулся в турнир. Травяное покрытие на Уимблдоне довольно специфическое, поэтому важно почувствовать ритм игры. У Андрея получилось сделать это в первом круге. Будем надеяться, что в дальнейшем он будет играть всё лучше и прибавлять от матча к матчу», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

К сожалению, во втором круге Рублёв встретится со своим соотечественником Асланом Карацевым. Ему потребовалось четыре партии для победы над Люкой Ван Ашем. Надо отметить, что россиянин мог всё решить и быстрее. Однако в первом сете, в котором вёл 5:2, смазал концовку. Француз не только сумел сравнять счёт, но и уверенно выиграть тай-брейк, в основном благодаря невынужденным ошибкам отечественного теннисиста: их набралось 22 против восьми у соперника за партию.

Далее россиянин перехватил инициативу и достаточно легко взял два следующих сета — 6:4, 6:2. Четвёртый же запомнился очень длинным пятым геймом, который состоял из 26 розыгрышей, причём у Карацева было пять брейк-пойнтов, но ни один он не реализовал. А также дождём, начавшимся, когда Аслан уже подавал на матч. К счастью, на настрой теннисиста вынужденный перерыв не повлиял и после него спортсмен всё-таки довёл дело до победы.

Не испытал проблем в первом круге и Новак Джокович. Серб одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне, оказавшись сильнее аргентинца Педро Качина. Этот матч также прерывался из-за дождя, хотя центральный корт и оснащён крышей. Но, похоже, её не успели вовремя закрыть. В итоге сотрудники сушили покрытие фенами. И Джокович, чтобы побыстрее начать встречу, помогал им, вытирая полотенцем драгоценную траву.