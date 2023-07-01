Новый рекорд Джоковича, шансы Медведева и прогресс Андреевой: главные интриги Уимблдона

С 3 по 16 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон — третий турнир Большого шлема в этом сезоне. Новак Джокович может установить на нём новый рекорд по количеству завоёванных титулов на мейджорах. Среди тех, кто бросит вызов сербу — россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В женском розыгрыше фавориткой считается первая ракетка мира Ига Свёнтек, которой будут противостоять Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Однако особое внимание экспертов и болельщиков будет также приковано и к 16-летней россиянке Мирре Андреевой, которой прочат звёздное будущее.

В понедельник в Лондоне стартует третий турнир Большого Шлема в нынешнем сезоне. На Уимблдон в этом году отправился десант из 14 российских спортсменов: пятеро мужчин и девять девушек.

Основные надежды отечественные болельщики возлагают, конечно же, на третью ракетку мира Даниила Медведева. Два года назад в Великобритании он дошёл до четвёртого круга, где проиграл поляку Роберту Хуркачу, и на данный момент это лучший результат россиянина. В этот раз ему по силам продвинуться ещё дальше, несмотря на то, что трава — не самое любимое покрытие россиянина. В стартовом матче отечественному теннисисту достался более чем удобный противник — 389-я ракетка мира Артур Фери, получивший вайлд-кард от организаторов. Главное, чтобы Даниил подошёл к матчу со всей серьёзностью и не повторил ошибок, допущенных на старте «Ролан Гарроса». Тогда, напомним, он неожиданно для многих проиграл Тьяго Уайлду.

В целом жеребьёвка сложилась для Медведева весьма благосклонно, хотя и определила в вероятные соперники по второму кругу недавнего обидчика в Хертогенбосхе Адриана Маннарино. В случае успешного продвижения по сетке в четвертьфинале россиянин может встретиться со Стефаносом Циципасом, а в полуфинале — с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

А вот Андрею Рублёву достались более серьёзные противники на ранних стадиях. Так, во втором круге он может сыграть с соотечественником Асланом Карацевым, а дальше победителя, вероятно, ждёт прошлогодний финалист — Ник Кирьос. Кроме того, уже в четвертьфинале лучшего из этой части сетки проэкзаменует Новак Джокович. Остановить серба, выигравшего четыре последние розыгрыша Уимблдона и отправляющегося в поход за 24-м Шлемом, будет весьма непросто, но россиянин наверняка постарается. В преддверии Уимблдона Андрей накопил позитивный опыт на траве и добрался до финала турнира в Галле, где уступил Александру Бублику.

«Джокович — основной фаворит Уимблдона. Также хорошие шансы у Хуркача, (Александра) Зверева, Рублёва — почему нет? В основном это подающие ребята, здорово играют у сетки, умеют играть на задней линии. (Янника) Синнера и Медведева тоже бы включила в число претендентов на победу в Лондоне. Хотя у Дани не было таких искрометных результатов до Уимблдона, но сбрасывать со счетов третью ракетку мира никогда нельзя», — поделилась своими предпочтениями олимпийская чемпионка Елена Веснина, которую цитирует «Спорт-Экспресс».

Правда, серб в этом сезоне не провёл ни одного официального матча на траве, поэтому оценить его форму можно будет только по первым играм. Однако сомневаться в том, что рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого Шлема умеет правильно подходить к важнейшим стартам, не приходится. К тому же Новак размялся во время выставочного поединка с Фрэнсисом Тиаффо в Харлингеме, а по прибытию в Лондон успел опробовать покрытие на Центральном корте ещё до официального открытия турнира. Серб остался в восторге от качества травы и признался, что очень любит выступать именно на этом стадионе. На стороне Новака будет и психологическое преимущество, ведь в отсутствие травмированного Рафаэля Надаля никто не угрожает отобрать у него рекорд по количеству Шлемов.

Фавориткой женского розыгрыша будет, безусловно, первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Правда, полька незадолго до старта Уимблдона то ли отравилась, то ли поймала кишечную инфекцию — и снялась с полуфинального матча в Бад-Хомбурге. Непонятно, насколько серьёзны её проблемы со здоровьем и сумеет ли она оправиться от них за несколько дней. К тому же в первом круге её ожидает не самая простая соперница — 33-я ракетка мира Чжу Линь. На недавнем турнире в Бирмингеме китаянка дошла до полуфинала, обыграв попутно Магду Линетт.

В верхней части сетки вместе со Свёнтек оказалась и Дарья Касаткина, однако до встречи с четырёхкратной победительницей турниров Большого Шлема первой ракетке России добраться будет не так-то просто. В случае успешного старта уже в третьем круге её поджидает Виктория Азаренко, а сразу вслед за ней — седьмая сеяная Кори Гауфф.

Сложно оценить, в какой форме подойдёт Касаткина к Уимблдону, ведь на траве она провела два кардинально противоположных турнира: в Берлине проиграла в первом круге Элине Аванесян, а в Истбурне добралась до финала, где встретится с Мэдисон Кис. Как объясняла победительница «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова, у россиянки сложный теннис, поэтому иногда ей не хватает стабильности.

Также по теме «Иногда родственная душа прямо перед тобой»: как развиваются отношения Циципаса и Бадосы Стефанос Циципас и Паула Бадоса официально начали встречаться. Впервые испанка была замечена на матчах грека во время «Ролан Гаррос»,...

«Ей каждый раз надо быть в идеальном состоянии, чтобы создавать те комбинации, которые приносят победы. Она не играет, как та же Свёнтек, которая может шарахнуть и забрать очко. Даше обязательно нужно подготовить ситуацию, а это требует много сил. Поэтому вполне естественно, что она иногда выдыхается. У неё не бывает простых матчей», — отмечала бывшая теннисистка в интервью RT.

Что касается остальных россиянок, то Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова при удачных раскладах могут встретиться между собой в четвертьфинале. Правда, для этого первой нужно сломить сопротивление Каролин Гарсии, а второй — Джессики Пегулы. К тому же пока неизвестно, полностью ли восстановилась 12-я ракетка мира после травмы бедра, которая вынудила её сняться с турнира в Берлине. А при том, что в основной сетке Уимблдона Кудерметова за всю карьеру выиграла лишь один матч, сложно отдать ей предпочтение в этой дуэли соотечественниц. Самсонова же, напротив, добиралась два года назад в Лондоне до четвёртого круга, плюс в нынешнем сезоне дважды выходила в четвертьфиналы травяных турниров.

Особое внимание среди россиянок будет приковано к 16-летней Мирре Андреевой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. При этом юная теннисистка впервые в карьере играла на травяном покрытии, и пока продолжает адаптироваться к нему. В первом круге спортсменке, которой прочат большое будущее, предстоит сыграть с 73-й ракеткой мира Сиюй Ван, а затем — с 10-й сеяной Барбарой Крейчиковой.

Вряд ли Мирру смутит рейтинг будущей соперницы, ведь в Мадриде она уже обыгрывала теннисистку из топ-20, Беатрис Хаддад-Майю, однако чешка перед Уимблдоном набрала неплохой ход и на минувшей неделе дошла до финала в Бирмингеме. Кроме того, финал отборочного турнира показал, что Андреевой пока неважно даётся игра у сетки — один из ключевых элементов на траве — а волнение приводит к большому количеству невынужденных ошибок. Если россиянке удастся нивелировать эти проблемы, то её шансы на дальнейшее продвижение достаточно высоки.

В четвертьфинале лидер этой части сетки вероятнее всего выйдет на Арину Соболенко, а полуфинал ожидается с участием прошлогодней победительницы Елены Рыбакиной. Впрочем, представительнице Казахстана на пути к этому матчу предстоит одолеть Онс Жабер, с которой в 2022 году они сражались в финале. По мнению двукратной победительницы Уимблдона Петры Квитовой, психологически Рыбакиной будет сложно выступать в этом розыгрыше из-за необходимости защищать титул. Поэтому чешская теннисистка назвала главной претенденткой на победу Соболенко.