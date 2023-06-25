Рублёв не считает катастрофой поражение в финале теннисного турнира в Галле

Россиянин Андрей Рублёв считает, что отлично выступил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Галле (Германия).

«Когда ты видишь список великолепных игроков, которые здесь выступают, то не надеешься оказаться в финале. Пройти пару кругов, казалось, уже хорошо. Но когда я дошёл до финала, конечно, хотелось выиграть. Сейчас результат кажется катастрофой», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв подчеркнул, что «на самом деле это было хорошее выступление» для него.

Теннисист из России в финале соревнования проиграл Александру Бублику из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 36 минут. Рублёв сделал 11 подач навылет и две двойные ошибки. Россиянин реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина с победы стартовала на турнире WTA в немецком Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.