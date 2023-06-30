Стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу Уимблдона

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Уимблдона-2023.

Дарья Касаткина сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Вероника Кудерметова — с эстонкой Кайей Канепи, Екатерина Александрова — с американкой Эммой Наварро, Анастасия Потапова — со швейцаркой Селин Неф, Людмила Самсонова — с румынкой Аной Богдан, Анна Блинкова — с бельгийкой Яниной Викмайер, Камилла Рахимова — с испанкой Кристиной Буской, Мирра Андреева — с китаянкой Ван Сиюй, а Маргарита Гаспарян — со словенкой Каей Юван.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка мужской сетки Уимблдона-2023.