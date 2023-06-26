«Иногда родственная душа прямо перед тобой»: как развиваются отношения Циципаса и Бадосы

Стефанос Циципас и Паула Бадоса официально начали встречаться. Впервые испанка была замечена на матчах грека во время «Ролан Гаррос», однако об отношениях теннисисты объявили в июне, даже создав в социальных сетях аккаунт «Цицидоса», куда выкладывают совместные фото и видео. Поначалу их было так много, что болельщики даже подумали о PR-ходе со стороны спортсменов. Но, похоже, пара просто счастлива и не хочет этого скрывать. Сейчас влюблённые уже тренируются на кортах Уимблдона и вместе готовятся к турниру Большого шлема.

Отношения между теннисистами — не менее распространённое явление, по сравнению с другими видами спорта. Совсем недавно Элина Свитолина родила малыша от француза Гаэля Монфиса, трое детей у чемпионки US Open 2015 года Флавии Пеннетты и Фабио Фоньини, на счету которого девять побед на турнирах ATP. Но никто не сможет сравниться по числу титулов с парой Штеффи Граф — Андре Агасси: на двоих у них только 30 Шлемов в одиночном разряде.

И похоже, в списке теннисных тандемов пополнение: в июне начали официально встречаться пятая ракетка мира Стефанос Циципас и забиравшаяся на вторую строчку рейтинга WTA в прошлом году Паула Бадоса. Испанка ранее была замечена на матчах грека на «Ролан Гаррос».

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Слухи о том, что молодые люди находятся в отношениях, появились после того, как в начале июня спортсмены одновременно обновили фотографии профилей в Spotify и поставили на них совместные селфи. А затем в социальных сетях был создан аккаунт «Цицидоса», в шапке которого говорится: «Лучшие друзья и родственные души. Ни больше ни меньше».

Ну а все вопросы Стефанос и Паула сняли, опубликовав видео, на котором девушка завязывает возлюбленному хвостик из его длинных кудрей, а потом нежно целует в щёку и обнимает. «Теперь официально», — подписал ролик теннисист.

Вскоре выяснилось, что симпатия между спортсменами возникла ещё в начале марта на выставочном турнире Eisenhower Cup, который прошёл в преддверии «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Циципас выступал в миксте с соотечественницей Марией Саккари, а Паула была заявлена с Кэмероном Норри. Жеребьёвка свела дуэты в четвертьфинале. Победу в этом поединке одержали греки (12:10). А затем последовали рукопожатие и объятия Стефаноса с Паулой, которые он позднее описал так: «Самый памятный момент моей теннисной карьеры, кроме шуток. Живёт у меня в голове, не оплачивая аренду».

Далее самые любопытные болельщики выяснили, что лайки друг другу теннисисты начали ставить с турнира в Риме, состоявшегося в начале мая. Примерно тогда же испанка рассталась со своим предыдущим молодым человеком, моделью Хуаном Бетанкуром. Также стало известно, где были сделаны первые фотографии для «Цицидосы»: в дубайском ресторане, в котором грек познакомил фанатов с другом Танасисом, разминавшим его перед «Ролан Гаррос».

Впрочем, все эти подробности, наверное, и не были нужны. Спортсмены и не собирались скрывать свои отношения, напротив, завалив социальные сети совместными снимками и видео: например, как они вместе плавают в бассейне или поедают мороженое. Причём к своему тандему молодые люди относятся с иронией. «Ноль Больших шлемов на одном фото, но, эй, любовь покоряет всё!» — подписан один из постов.

Контента в аккаунте «Цицидоса» в какой-то момент стало так много, что некоторые фанаты посчитали это хитрым PR-ходом. Всё-таки оба спортсмена приняли участие в съёмках документального фильма «Брейк-пойнт». Кроме того, Паула из-за травмы и вынужденного простоя скатилась в рейтинге WTA на 34-е место, и таким образом теннисисты могли просто пошутить над общественностью для привлечения дополнительного внимания к себе.

Однако они продолжают открыто говорить о своих чувствах даже в интервью. По словам Циципаса, в первую очередь, Бадоса — его родственная душа.

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«Я в своей жизни встречал большое количество женщин. И могу сказать с большой уверенностью: никогда не ощущал такого притяжения, не испытывал такого интереса к женщине и не находил в ней такой красоты. Я сказал это Пауле, а она сказала то же самое, и я был счастлив от неё это услышать, — отметил теннисист в интервью Bild. — Мы духовно с ней на одной волне, это такая духовная связь. У нас хорошая энергетика, когда мы вместе. Это такой прекрасный опыт. Я думаю, что немногие люди испытывают такую духовную связь и родство душ с кем-то. Когда много путешествуешь по миру, ты такое ищешь. Думаешь, что найдёшь такое где-нибудь в мире, а иногда это находится прямо перед тобой».



Бадоса отмечает, что ей также очень нравятся отношения со Стефаносом, поскольку они сопереживают друг другу.

«Мы оба очень амбициозны, но отделяем карьеру от личной жизни. У нас очень прочная связь: мы делимся опытом и придаём друг другу много сил. Это помогает и мне, и ему. А также подталкивает нас быть лучше. Он приходит мне на помощь. Я слежу за его матчами на турнирах», — призналась Паула.

Сейчас теннисисты уже перебрались в Великобританию, где начали подготовку к Уимблдону. Пока неизвестно, выступит ли на турнире испанка, поскольку она продолжает восстанавливаться, и окончательное решение перед началом соревнований примет её врач. Но у Стефаноса точно будет дополнительная мотивация хорошо проявить себя и выиграть наконец хотя бы один турнир Большого шлема на двоих. Правда, желающих ему помешать более чем достаточно.