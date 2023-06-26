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Хачанов рассказал, кого считает величайшим теннисистом в истории

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Вторая ракетка России Карен Хачанов назвал величайшего, по его мнению, теннисиста в истории.
Хачанов рассказал, кого считает величайшим теннисистом в истории
  • globallookpress.com
  • © Victor Joly/Dppi

«Лично для меня номер один — это Федерер. У него всё сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к нему», — цитирует Хачанова СЭ.

24 сентября 2022 года швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Ранее Новак Джокович рассказал об отношениях с Федерером и Надалем.

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