Хачанов рассказал, кого считает величайшим теннисистом в истории

Вторая ракетка России Карен Хачанов назвал величайшего, по его мнению, теннисиста в истории.

«Лично для меня номер один — это Федерер. У него всё сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к нему», — цитирует Хачанова СЭ.

24 сентября 2022 года швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Ранее Новак Джокович рассказал об отношениях с Федерером и Надалем.