Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Джокович о Федерере и Надале: видел чаще, чем свою маму

Короткая ссылка
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал об отношениях с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
Джокович о Федерере и Надале: видел чаще, чем свою маму
  • AP
  • © Kin Cheung

«Благодаря им я вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас. Это всегда будет объединять нас, поэтому я чувствую благодарность по отношению к ним. Надаль — это часть моей жизни, за последние 15 лет я видел его больше, чем свою маму», — цитирует Джоковича Marca.

В 2022 году Федерер завершил профессиональную карьеру. Надаль в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы и временно не принимает участия в соревнованиях. Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. На троих теннисисты выиграли 64 турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович и Андрей Шевченко смотрят матч «Милан» — «Интер» на «Сан-Сиро».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить