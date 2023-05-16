Джокович о Федерере и Надале: видел чаще, чем свою маму

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал об отношениях с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Благодаря им я вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас. Это всегда будет объединять нас, поэтому я чувствую благодарность по отношению к ним. Надаль — это часть моей жизни, за последние 15 лет я видел его больше, чем свою маму», — цитирует Джоковича Marca.

В 2022 году Федерер завершил профессиональную карьеру. Надаль в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы и временно не принимает участия в соревнованиях. Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. На троих теннисисты выиграли 64 турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович и Андрей Шевченко смотрят матч «Милан» — «Интер» на «Сан-Сиро».