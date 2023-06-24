Кафельников: не надо драматизировать последние неудачи Медведева

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«Бывают определённые взлёты, бывает и спад, с которым он сейчас, возможно, столкнулся. Но я не думаю, что нужно как-то драматизировать ситуацию и говорить, что наступил кризис», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

Он также подчеркнул, что с таким сталкиваются все теннисисты на протяжении карьеры.

В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.