Кафельников: не надо драматизировать последние неудачи Медведева
- Gettyimages.ru
«Бывают определённые взлёты, бывает и спад, с которым он сейчас, возможно, столкнулся. Но я не думаю, что нужно как-то драматизировать ситуацию и говорить, что наступил кризис», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».
Он также подчеркнул, что с таким сталкиваются все теннисисты на протяжении карьеры.
В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.