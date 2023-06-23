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Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона

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Российский теннисист Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.
Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона
  • globallookpress.com
  • © Mylene Deroche/Keystone Press Agency

27-летний россиянин пропустит турнир из‑за стрессового перелома. Вместо россиянина в основную сетку турнира Большого шлема войдёт аргентинец Франсиско Серундоло.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что победительница двух юниорских турниров Большого шлема Корнеева получила британскую визу.

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