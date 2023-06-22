Победительница двух юниорских турниров Большого шлема Корнеева получила британскую визу
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«Да, Алина получила британскую визу для участия в Уимблдоне», — цитирует Бекещенко ТАСС.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
15-летняя Корнеева занимает 323-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее в ФТР заявили, что вызывающих тревогу отказов в британской визе теннисистам не было.