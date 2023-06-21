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В ФТР заявили, что вызывающих тревогу отказов в британской визе теннисистам не было

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Пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) сообщила, что процесс выдачи британских виз российским теннисистам для участия в Уимблдонском турнире ещё идёт.
В ФТР заявили, что вызывающих тревогу отказов в британской визе теннисистам не было
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Процесс ещё идёт. Вызывающих тревогу отказов не было», — цитирует пресс-службу ФТР РИА Новости

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о выступлении российских теннисистов на Уимблдоне.

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