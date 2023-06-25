Непреодолимый рубеж: Рублёв уступил Бублику в финале турнира в Галле и не смог выиграть первый трофей на траве

Андрей Рублёв не смог завоевать свой первый трофей в карьере на травяном покрытии. Он второй раз за последние три года добрался до финала турнира ATP в Галле, но вновь уступил. На этот раз россиянина в трёх сетах остановил Александр Бублик. Представляющего Казахстан теннисиста не остановили ни 12 двойных ошибок, ни всего четыре невынужденные соперника — мощная подача и почти идеальная игра у сетки помогли ему склонить чашу весов на свою сторону. При этом седьмую ракетку мира вновь подвели эмоции: по ходу матча фаворит успел разбить себе колени ракеткой, поспорить с судьёй и выдать гневную тираду.

Совсем немного времени остаётся до Уимблдона, в котором всё же примут участие российские теннисисты. И если говорить про мужскую часть соревнований, то основные надежды на турнире Большого шлема, похоже, будут связаны с Андреем Рублёвым. На этой неделе стало известно, что стрессовый перелом произошёл у Карена Хачанова, из-за чего спортсмену пришлось сняться с «мэйджора». А Даниил Медведев пока чувствует себя некомфортно на траве, хотя уже и выигрывал два года назад турнир на Мальорке.

Нельзя сказать, что любит данное покрытие и Рублёв. Ранее он лишь раз, в 2021-м в Галле, выходил в финал соревнований. Тогда он уступил в двух сетах французу Уго Умберу. И вот у теннисиста появилась возможность исправить статистику. Андрей вновь дошёл до решающего матча в Германии.

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Надо отметить, что путь к решающему матчу оказался для россиянина очень непростым. В первом же круге получился трёхсетовый поединок с У Ибином, в первую очередь, благодаря самоотверженности китайца, сумевшего во второй партии довести дело до тай-брейка и выиграть его.

Затем состоялись упорные противостояния с Яником Хафманом и Таллоном Грикспором. Причём, в обоих Андрей имел преимущество, но давал соперникам шансы побороться. А в полуфинале седьмая ракетка мира справился с обидчиком Медведева на турнире — испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

В решающем матче Рублёву достался ещё один непростой оппонент — 48-й номер рейтинга ATP Александр Бублик, который родился в Москве, но в 2016-м году поменял спортивное гражданство. Пока представитель Казахстана больше запомнился болельщикам, скорее, эмоциональными тирадами во время матчей, чем высокими результатами. Впрочем, на пути к финалу Бублик справился с серьёзными теннисистами: Борной Чоричем, Янником Синнером и Александром Зверевым. Поэтому специалисты ожидали длинного и упорного финала, несмотря на статистику личных встреч — 3:1 в пользу россиянина.

«Бублик — очень талантливый парень. Вздорный и необузданный: всё может и умеет. Не удивилась его победе над Зверевым. На траве у него подачи проходят на ура, да и играет активно. Всё вполне закономерно. Конечно, он не сильнее Зверева, если подводить итоги года, но в отдельном матче может быть сильнее любого. Думаю, у Рублёва с Бубликом должна быть равная игра. Андрей устойчивее, и у него больше опыта игры в финалах. Никто не знает, как будет себя чувствовать Бублик. Даже он сам», — отметила в интервью порталу «Чемпионат» советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева.

Однако представитель Казахстана чувствовал себя в этот день отлично. И оказался даже более спокойным с точки зрения эмоций. Андрей отдал свою первую же подачу и никак не могу сделать обратный брейк, что выводило россиянина из равновесия. Только волнением можно объяснить непопадание в корт при смэше или же нелогичные решения в, казалось бы, выигрышных ситуациях.

Плохо удавалось Рублёву справляться и с мощной подачей соперника (за матч Бублик сделал 21 эйс против 11-ти у Андрея), и в итоге при счёте 5:3 чуть не разбил себе колени ракеткой, когда в очередной раз не дотянулся до мяча. Александра такое поведение оппонента немного смутило, и он совершил двойную, но затем всё же забрал партию. При этом, представитель Казахстана сразу три свои гейма в первом сете выиграл «под ноль», не оставив шансов россиянину.

Во второй партии Андрей, казалось бы, немного успокоился. Ему всё также сложно приходилось на своей подаче, которая уступала по силе и скорости чужой, и совсем ничего не получалось на приёме. Кроме того, Бублик постоянно ловил его на противоходе. Рублёв порой торопился выбрать сторону, куда бежать, и начинал движение до момента удара по мячу. Тем не менее, в шестом гейме он наконец сумел реализовать брейк-пойнт, который к тому моменту был только третьим за матч — 4:2.

Почувствовав уверенность, россиянин немного прибавил и в итоге не позволил сопернику сравнять счёт. А завершил партию великолепным розыгрышем, в котором успел до укороченного Бублика, а затем вколотил мяч в корт смэшем.

Казалось, россиянин наконец нащупал свою игру и далее в третьей партии сможет переломить ход встречи. Но всё вновь испортили ненужные эмоции. Рублёв уверенно начал второй гейм на подаче, однако затем неожиданно начал выяснять отношения с арбитром. Как оказалось, в одном из эпизодов его сбил Бублик, который криком показал, что сорвал удар, однако на самом деле попал в корт. Разговоры с судьёй ни к чему не привели и на пользу теннисисту также не пошли. Расстроившись, он позволил Александру сделать брейк, в итоге принёсший трофей представителю Казахстана.

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Впрочем, надо отметить, что у Рублёва при счёте 3:5 были шансы спастись. Бублик тоже оказался не железным и занервничал, подавая на матч. Он допустил сразу три двойные, но всё же сумел выправить ситуацию и завоевать второй титул в карьере. В 2022 году он уже побеждал на турнире в Монпелье. В мировом рейтинге он поднимется в понедельник с 48-й на 27-ю строчку. Ранее его лучшим результатом было — 30-е место.

Несмотря на поражение, специалисты высоко оценили выступление Андрея в Галле. По мнению обладателя двух «Шлемов» в миксте Андрея Ольховского, на Уимблдоне у Рублёва есть возможность обновить свой лучший результат в карьере. Ранее дальше четвёртого круга спортсмен не проходил.

«Он сыграл очень хороший турнир. Это отличный старт перед Уимблдоном. Думаю, на «мэйджоре» у него неплохие шансы сыграть хорошо, потому отскок там будет более ровным. В Галле, на мой взгляд, Центральный корт совсем неровный. Поэтому на такой скорости ты вообще не можешь предугадать, как отскочит мяч», — сказал Ольховский.