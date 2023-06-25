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Фанаты раскритиковали Муте за слова о Шараповой, припомнив ему позорное поражение от Надаля

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Пользователи в социальных сетях раскритиковали французского теннисиста Корентена Муте за высказывание о россиянке Марии Шараповой.
Фанаты раскритиковали Муте за слова о Шараповой, припомнив ему позорное поражение от Надаля
  • Gettyimages.ru

Один из подписчиков написал в комментариях под постом теннисиста, что он «самовыражается жульничеством».

Муте ответил: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке».

Такое высказывание про россиянку вызвало шквал эмоций со стороны болельщиков тенниса. Муте припомнили заслуги Шараповой, а также позорное поражение француза от Рафаэля Надаля на родной земле.

Ранее сообщалось, что Надалю понадобится пять месяцев на восстановление после операции.

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