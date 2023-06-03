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Надалю понадобится пять месяцев на восстановление после операции

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль будет восстанавливаться после операции пять месяцев.
Надалю понадобится пять месяцев на восстановление после операции
  • Gettyimages.ru

«Я немедленно начну прогрессивную функциональную реабилитацию, и мне сказали, что нормальный процесс восстановления составляет пять месяцев, если всё пойдёт хорошо», — написал Надаль в социальных сетях.

Как сообщает Marca, операция была проведена в районе подвздошно-поясничной мышцы, из-за проблем с которой 37-летний испанец пропускает «Ролан Гаррос».

В последний раз теннисист выходил на корт в январе, проиграв американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.

Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что сербские журналисты подшутили над Джоковичем на пресс-конференции.

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