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Сербские журналисты подшутили над Джоковичем на пресс-конференции

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Сербские журналисты подшутили над 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема Новаком Джоковичем на пресс-конференции после того, как он вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
Сербские журналисты подшутили над Джоковичем на пресс-конференции
  • Gettyimages.ru

Журналисты принесли теннисисту бананы, финики и воду, тем самым удовлетворив просьбу спортсмена, которую якобы не выполняли организаторы турнира.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» с Мартоном Фучовичем Джокович жаловался на отсутствие данных продуктов. «Бананы, финики и вода. Я правда не понимаю, почему так сложно это сделать. Они приносят мне яблоко», — говорил он.

В 1/8 финала турнира Джокович встретится с Хуаном  Пабло Варильясом из Перу.

Ранее Джокович раскритиковал болельщиков Открытого чемпионата Франции после победного матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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