Сербские журналисты подшутили над Джоковичем на пресс-конференции

Сербские журналисты подшутили над 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема Новаком Джоковичем на пресс-конференции после того, как он вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Журналисты принесли теннисисту бананы, финики и воду, тем самым удовлетворив просьбу спортсмена, которую якобы не выполняли организаторы турнира.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» с Мартоном Фучовичем Джокович жаловался на отсутствие данных продуктов. «Бананы, финики и вода. Я правда не понимаю, почему так сложно это сделать. Они приносят мне яблоко», — говорил он.

В 1/8 финала турнира Джокович встретится с Хуаном Пабло Варильясом из Перу.

Ранее Джокович раскритиковал болельщиков Открытого чемпионата Франции после победного матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.