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Джокович обвинил болельщиков на «Ролан Гаррос» в неуважительном отношении к нему

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Новак Джокович раскритиковал болельщиков Открытого чемпионата Франции после победного матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
Джокович обвинил болельщиков на «Ролан Гаррос» в неуважительном отношении к нему
  • Gettyimages.ru

«Есть люди, которые любят освистывать всё, что ты делаешь. Это то, что я нахожу неуважительным, и, честно говоря, я этого не понимаю. Но это их право. Они заплатили за билет. Они могут делать всё, что захотят», — цитирует Джоковича Yahoo Sports.

Джокович в третьем круге турнира обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина со счётом 7:6, 7:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 36 минут.

В следующем круге серб встретится с перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом.

Напомним, что Джокович завоевал свой 22-й титул на турнирах Большого шлема, обыграв грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open 2023 и повторил рекорд Рафаэля Надаля. 

Ранее россиянка Мирра Андреева поставила перед собой цель одержать победу в 25 турнирах Большого шлема.

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