Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Андреева хочет превзойти Джоковича по выигранным Шлемам

Короткая ссылка
Россиянка Мирра Андреева поставила перед собой цель одержать победу в 25 турнирах Большого шлема.

«Знаю, что Джокович выиграл 22 турнира Большого шлема, так что я хочу выиграть 25, если это будет возможно. Но я буду просто играть, сейчас моя цель — выигрывать матч за матчем», — цитирует Андрееву пресс-служба «Ролан Гаррос».

По словам 16-летней теннисистки, она желает в будущем встретится на корте с Онс Жабер из Туниса.

«Мне нравится её теннис. Мы обе играем в спокойном стиле», — пояснила Андреева.

Россиянка обыграла француженку Диану Парри в матче второго круга со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить