Андреева хочет превзойти Джоковича по выигранным Шлемам

Россиянка Мирра Андреева поставила перед собой цель одержать победу в 25 турнирах Большого шлема.

«Знаю, что Джокович выиграл 22 турнира Большого шлема, так что я хочу выиграть 25, если это будет возможно. Но я буду просто играть, сейчас моя цель — выигрывать матч за матчем», — цитирует Андрееву пресс-служба «Ролан Гаррос».

По словам 16-летней теннисистки, она желает в будущем встретится на корте с Онс Жабер из Туниса.

«Мне нравится её теннис. Мы обе играем в спокойном стиле», — пояснила Андреева.

Россиянка обыграла француженку Диану Парри в матче второго круга со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос».





