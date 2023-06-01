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Андреева — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»: старалась сосредоточиться на своей игре

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Российская теннисистка Мирра Андреева оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос».
Андреева — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»: старалась сосредоточиться на своей игре
  • Gettyimages.ru

«Рада, что вы не видите, что я нервничаю. Сегодня немного потряхивало, потому что в соперницах была француженка, и трибуны болели за неё. Старалась сосредоточиться на своей игре и у меня получилось», — сказала Андреева после матча.

Она также подчеркнула, что рада пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции, так как изначально предполагала своё выступление на юниорском «Ролан Гаррос».

Россиянка обыграла француженку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между австрийкой Юлией Грабер и американкой Кори Гауфф.

Ранее Шнайдер не смогла пробиться в третий круг «Ролан Гаррос».

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