Рублёв проиграл Бублику в финале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выиграть турнир в Галле.

В финале он проиграл Александру Бублику из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рублёв сделал 11 подач навылет и две двойные ошибки. Россиянин реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

На счету его соперника 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Для Бублика это вторая победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина с победы стартовала на турнире WTA в немецком Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.