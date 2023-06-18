Нервный финал: Александрова победила Кудерметову в трёх сетах и защитила титул WTA в Хертогенбосе

Екатерина Александрова второй раз подряд выиграла турнир WTA в Хертогенбосе. В финале она взяла верх над соотечественницей Вероникой Кудерметовой. При этом посеянная под четвёртым номером уроженка Челябинска проиграла первую партию, уступала по ходу второй с брейком и дважды спаслась на своей подаче при счёте 4:4, прежде чем выиграть чужую. В решающем сете россиянки дотянули до тай-брейка, где Александровой удалось поставить точку и завоевать четвёртый трофей в карьере.

Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова сделали российским болельщикам небольшой подарок, пробившись в финал турнира WTA 250 в Хертогенбосе. При этом девушки показали впечатляющий результат, не отдав своим соперницам ни одного сета на пути к решающему матчу.

Однако финал — всегда нечто особенное. По словам Вероники, эта встреча по эмоциям равна отдельному турниру. Россиянка прекрасно знает, о чём говорит. В одиночном разряде она уже шесть раз добиралась до финалов соревнований WTA и лишь в Чарльстоне в 2021 году сумела взять трофей.

Интересно, что Александрова за карьеру имела столько же попыток завоевать титул, и у неё пока всё складывается немного удачнее: четыре победы, в том числе в прошлом году в Хертогенбосе, где Екатерина обыграла белоруску Арину Соболенко, в данный момент занимающую второе место в мировом рейтинге.

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Увы, в финальный день турнира насладиться ярким теннисом россиянок мешала погода. Из-за моросящего дождя начало встречи было отложено на полтора часа. Тем не менее на настрой девушек это, как показалось, никак не повлияло. Спортсменки уверенно вошли в игру (Вероника даже успела сделать два эйса), а затем начали обмениваться брейками.

Первый удался Кудерметовой. Она всё больше наседала на соотечественницу: сначала отправила мяч остро по диагонали, и Екатерина за ним не успела, а затем здорово сыграла на приёме. Александрова слегка занервничала: у неё перестала проходить первая подача, чем также воспользовалась её соперница, заработав двойной брейк-пойнт. Уроженка Казани в итоге использовала одну из попыток, завершив длинный розыгрыш мощным ударом навылет.

Впрочем, Екатерина сразу же сравняла счёт. Во многом ей помогла сама Вероника, допустив две двойные ошибки, причём одна пришлась на брейк-пойнт соперницы. Кудерметову ситуация не смутила: было видно, что она хотела опасно пробить и вторым мячом. У неё порой даже проходят эйсы в такой ситуации.

Подтверждение этому — активные действия россиянки в следующем же гейме. Одну подачу Александровой спортсменка приняла навылет, вновь добившись двойного брейк-пойнта и реализовав один из них. Казалось, после этого Вероника постепенно начала перехватывать инициативу. Она действовала немного точнее, мощнее и увереннее. Но тут в борьбу девушек вновь вмешался дождь. При счёте 4:2 спортсменкам пришлось на час покинуть корт.

К счастью, вынужденная пауза не повлияла на качество игры. Вероника продолжала давить, заработав в каждом из двух оставшихся геймов на подаче соперницы брейк-пойнты и даже один сетбол. При этом Александрова каждый раз показывала волевые качества и спасалась. К сожалению, на приёме у уроженки Челябинска мало что получалось: её соотечественница с первой подачи выиграла 86% очков. В итоге Кудерметова удержала преимущество и победила — 6:4.

Во второй партии продолжилась упорная борьба, в которой чуть активнее выглядела Вероника. Однако спортсменка добилась своего только в пятом гейме. Она заставила Александрову трижды отправить мяч в сетку и заработала тройной брейк-пойнт. Реализовать уже традиционно для этого матча удалось второй.

Однако Екатерина тут же вцепилась в подачу соперницы. Получился очень упорный гейм, который состоял из 14 розыгрышей. Причём великолепно действовала Александрова, несколько раз отлично сыграв на приёме и организовав контратаки. В итоге в обоюдной борьбе уроженка Челябинска всё же сделала обратный брейк.

Во многом ключевым стал девятый гейм при счёте 4:4. Вероника очень хотела его выиграть, чтобы потом подавать на матч. Екатерина даже немного помогла в этом начинании сопернице, допустив двойную и подарив брейк-пойнт. Однако тут же исправилась. В нужный момент у неё прошли два эйса подряд, причём один со второй подачи. Это, а также очередная пауза из-за дождя, пусть и непродолжительная, немного выбили Кудерметову из равновесия. Она наошибалась и проиграла первый сет за весь турнир.

Получив психологическое преимущество, Александрова постаралась сразу же сделать задел в третьей партии. Кудерметова на своей подаче потеряла былую уверенность и чуть не отдала её, но всё же выстояла под напором соотечественницы.

После этого девушки начали действовать более аккуратно и надёжно, поэтому ни у кого не получилось сделать брейк. Однако чем ближе к концовке был матч, тем более упорными становились геймы. Последние состояли из 10 и 12 розыгрышей, и чуть больше шансов завоевать трофей было у Александровой. Она действовала спокойнее, в то время как Вероника заметно нервничала, и в итоге заработала три матчбола на подаче соперницы. Но реализовать ни один так и не смогла.

Всё решалось на чемпионском тай-брейке, в котором сказалось более спокойное эмоциональное состояние Екатерины. Несколько раз подряд она хладнокровно отправила мяч в линию, что подтвердила техника (Вероника брала челлендж), и повела 6:3. Отыграть ещё три матчбола Кудерметова не смогла, уступив в очередном финале в одиночном разряде.

При этом, по словам экс девятой ракетки мира Андрея Чеснокова, обе девушки провели потрясающую встречу.

«Я даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве... Это весомая и хорошая для неё победа! Что не получилось у Кудерметовой? Просто Александрова играла потрясающе — один из лучших матчей у неё на траве. Играла легко и свободно — всё получалось. Честно, от неё не ожидал такого», — приводит слова Чеснокова портал «Чемпионат».

Екатерина защитила титул в Хертогенбосе и в понедельник поднимется на 22-е место в рейтинге WTA. Улучшит свои позиции и Вероника — она переместится с 14-й на 13-ю строчку.