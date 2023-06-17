Не отдав ни одного сета: Кудерметова и Александрова встретятся в финале турнира WTA в Хертогенбосе

Вероника Кудерметова взяла верх над словачкой Викторией Грунчаковой в полуфинале турнира WTA в Хертогенбосе и впервые в сезоне поборется за трофей. В решающем матче она встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, которая не без труда справилась в двух сетах с белоруской Александрой Саснович и теперь будет защищать титул, завоёванный в прошлом году. При этом россиянки уверенно двигались навстречу друг другу в Нидерландах, не отдав соперницам ни одной партии. Победительница очного противостояния заметно улучшит свои позиции в мировом рейтинге.

Травяной турнир в нидерландском Хертогенбосе преподнёс российским болельщикам приятный сюрприз. И если в мужской части прошлогодний финалист соревнований Даниил Медведев вылетел в первом же круге, уступив французу Адриану Маннарино, то у девушек сразу две представительницы РФ впервые в этом году добрались до решающего матча: за трофей в воскресенье, 18 июня, поборются Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Надо отметить, что обе теннисистки вряд ли могут занести себе в актив «Ролан Гаррос»: 14-я ракетка мира после двух полуфиналов на грунтовых «тысячниках» на Открытом чемпионате Франции оступилась в стартовой встрече. На большее, наверняка, рассчитывала и Александрова. Она в отличие от соотечественницы дошла до третьего круга, где не сумела переиграть бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

Также по теме В шаге от личного рекорда: Кудерметова проиграла Калининой и не смогла выйти в финал представительного турнира в Риме Вероника Кудерметова не смогла пробиться в первый в карьере финал теннисного турнира серии WTA 1000. В Риме она в трёх сетах уступила...

Таким образом, у Екатерины и Вероники оказалось достаточно времени для тренировок и подготовки к травяному сезону. Судя по результатам в Нидерландах, девушки времени зря не теряли. Кудерметова на пути к финалу справилась со всеми четырьмя соперницами в двух сетах, причём в партиях не позволила ни одной взять больше трёх геймов. И это говорит о подавляющем преимуществе россиянки.

Конечно, можно сделать скидку на то, что оппонентки первой сеяной турнира WTA-250 достались не самые серьёзные. Только американка Элисон Риске, с которой Вероника встречалась на старте соревнований, входит в топ-100. И то она снялась из-за травмы во втором сете, после того как уступила в первом 3:6.

Так, канадка Кэрол Чжао (180-я ракетка мира) пробилась в основную сетку через квалификацию, а 17-летняя швейцарка Селин Наэф (209-й номер) получила wild card. Поэтому совсем неудивительно, что на двоих в матчах против Кудерметовой они сумели заработать всего пять брейк-пойнтов. При этом россиянка полностью контролировала «свои» геймы, а процент выигранных мячей на первой подаче в одной из партий даже дошёл до максимальной отметки 100 (!).

Не так много рейтинговых очков на данный момент и у соперницы Вероники по полуфиналу — Виктории Грунчаковой. Однако в отличие от предыдущих теннисисток четыре года назад она входила в топ-50, а в Нидерландах справилась с чемпионкой US Open-2019 Бьянкой Андрееску. Поэтому 25-летнюю словачку не стоило недооценивать. Тем не менее и в этом противостоянии россиянка не испытала серьёзных проблем.

Конечно, соперница пыталась навязать борьбу. В первом сете ближе всего к брейку она была в восьмом гейме при счёте 4:3, однако Вероника тут же включила подачу: она сделала два эйса, а потом второй мяч отправила так косо, что Грунчакова до него не дотянулась.

Упорными получились и два гейма Кудерметовой во второй партии. У соперницы было четыре попытки оторваться в счёте, но Вероника выстояла, а затем резко прибавила и уже сама сделала брейк, когда Виктория вела 30:0. После этого у деморализованной словачки перестало что-либо толком получаться на корте, и россиянка уверенно довела дело до победы — 6:2.

У Александровой, которая один из двух своих трофеев в прошлом году завоёвывала именно в Хертогенбосе и в этот раз защищает титул, путь к финалу получился немного более тернистым. У неё также пока не было грозных соперниц: наивысший номер в рейтинге имеет белоруска Александра Саснович — 71-й. Однако матчи, пусть все и были завершены в двух сетах, оказались не такими лёгкими, как у Кудерметовой.

У Екатерины не возникло проблем в противостояниях с соотечественницей Евгенией Родиной и американкой Эминой Бектас, а с Киберли Биррелл и Саснович дело дважды доходило до тай-брейков.

Достаточно непросто сложилось противостояние с австралийкой. В первом сете она надёжно подавала, однако опыт россиянки сказался в ключевой момент. При счёте 4:4 Екатерина «под ноль» взяла гейм на приёме и в итоге победила в партии — 6:4. Больше за Биррелл подобных провалов замечено не было, поэтому всё решалось на тай-брейке, но и здесь Александрова лучше знала, как действовать. Она дважды справилась с подачей соперницы и со второго матчбола выиграла встречу.

В полуфинальном поединке с Саснович спортсменке и вовсе пришлось показывать волевые качества. В первом сете основные события развернулись в самом начале: в третьем гейме белоруска допустила две двойные и, по сути, подарила сопернице победу в нём.

Впрочем, Александра тут же могла выровнять ситуацию, поведя 40:0 на приёме, но Катя выстояла. Это, похоже, выбило Саснович из колеи. Свой следующий гейм она отдала «под ноль», и далее россиянке не составило труда взять партию — 6:1.

Также по теме По восходящей: как Александрова и Самсонова выиграли турниры WTA в Сеуле и Токио Екатерина Александрова одолела латвийку Елену Остапенко в решающем матче на турнире в Сеуле. Второй сет она взяла у главной фаворитки...

Однако после перерыва белоруска вновь включилась борьбу. И дважды уже Катя была в роли догоняющей, а Александра при счёте 5:4 в свою пользу даже подавала на сет, но отечественная теннисистка всё же сумела довести дело до тай-брейка, в котором просто разгромила соперницу. Она выиграла сначала четыре очка подряд, а затем ещё три — 7:1.

Теперь в финале россиянкам предстоит очное противостояние. Хотя обе спортсменки уже давно в туре, на корте друг с другом они встречались пока только три раза. Причём последний был как раз в Хертогенбосе в прошлом году. Тогда в полуфинале Екатерина позволила Кудерметовой взять всего четыре гейма. Однако за год обе девушки заметно прибавили. И как сложится их дуэль в воскресенье, предсказать сложно.

При этом в случае победы Вероника вновь вернётся в десятку мирового рейтинга, а если Александрова защитит титул, то будет в пяти очках от топ-20, куда также входят Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.