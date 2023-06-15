Чесноков считает, что в поражении Медведева от Маннарино нет ничего страшного
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«Медведеву достался очень тяжёлый соперник для первого матча. Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, ещё выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по сетке, этого Даниилу не хватило», — цитирует Чеснокова ТАСС.
В 1/8 финала россиянин проиграл Маннарино из Франции со счётом 6:4, 4:6, 2:6. Игра продолжалась 2 часа.
В следующем круге Маннарино сыграет с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Милош Раонич (Канада).
Ранее Чесноков высказал мнение, что россияне показали достойный теннис на Открытом чемпионате Франции 2023 года.