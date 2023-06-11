Чесноков — о результатах россиян на «Ролан Гаррос»: ими можно гордиться

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что россияне показали достойный теннис на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

«Честно говоря, при наших возможностях, что сейчас происходит, один игрок из нашей страны вошёл в четвертьфинал, юниорка выиграла «Ролан Гаррос». Этим можно гордиться. Восхищаться — не думаю. Мне хотелось бы восхищаться от нашего игрока в полуфинале или финале», — цитирует Чеснокова Sport24.

15-летняя Алина Корнеева одержала победу на юниорском «Ролан Гаррос». Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова дошли до четвертьфиналов взрослой части турнира.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.