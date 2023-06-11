Чесноков — о результатах россиян на «Ролан Гаррос»: ими можно гордиться
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«Честно говоря, при наших возможностях, что сейчас происходит, один игрок из нашей страны вошёл в четвертьфинал, юниорка выиграла «Ролан Гаррос». Этим можно гордиться. Восхищаться — не думаю. Мне хотелось бы восхищаться от нашего игрока в полуфинале или финале», — цитирует Чеснокова Sport24.
15-летняя Алина Корнеева одержала победу на юниорском «Ролан Гаррос». Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова дошли до четвертьфиналов взрослой части турнира.
Ранее сообщалось, что Мирра Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.