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Мирра Андреева: на ITF всем по барабану, играешь на плохих кортах

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Российская теннисистка Мирра Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).
Мирра Андреева: на ITF всем по барабану, играешь на плохих кортах
  • Gettyimages.ru

«В ITF всем на тебя наплевать. Ты играешь на плохих кортах, где мяч просто не отскакивает. Если начинаешь жаловаться, то тебе ещё и скажут: «Чего ты выделываешься? Играй давай», — сказала 16-летняя россиянка в интервью для YouTube-канала теннисистки Дарьи Касаткиной и экс-фигуристки Натальи Забияко.

16-летняя Андреева завершила выступление на своём дебютном турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. 

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос, видит ли она в туре теннисистку, способную стать звездой её уровня.

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