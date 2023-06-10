Мирра Андреева: на ITF всем по барабану, играешь на плохих кортах

Российская теннисистка Мирра Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

«В ITF всем на тебя наплевать. Ты играешь на плохих кортах, где мяч просто не отскакивает. Если начинаешь жаловаться, то тебе ещё и скажут: «Чего ты выделываешься? Играй давай», — сказала 16-летняя россиянка в интервью для YouTube-канала теннисистки Дарьи Касаткиной и экс-фигуристки Натальи Забияко.

16-летняя Андреева завершила выступление на своём дебютном турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос, видит ли она в туре теннисистку, способную стать звездой её уровня.