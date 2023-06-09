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Шарапова заявила, что не видит своей наследницы среди современных теннисисток

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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос, видит ли она в туре теннисистку, способную стать звездой её уровня.
Шарапова заявила, что не видит своей наследницы среди современных теннисисток
  • Gettyimages.ru
  • © Chaz Niell

«На данный момент я бы сказала нет. Много хороших теннисисток с разными стилями. Формула успеха нелегко вырабатывается, необходимо найти правильный баланс между игрой, обязательствами перед спонсорами и свободным временем», — приводит слова Шараповой La Gazzetta dello Sport.

36-летняя россиянка завершила игровую карьеру в феврале 2020 года. Экс-теннисистка пять раз побеждала на турнирах Большого шлема и 36 раз на турнирах Женской теннисной ассоциации.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что рано сравнивать 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву с Шараповой.

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