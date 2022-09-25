По восходящей: как Александрова и Самсонова выиграли турниры WTA в Сеуле и Токио

Екатерина Александрова одолела латвийку Елену Остапенко в решающем матче на турнире в Сеуле. Второй сет она взяла у главной фаворитки соревнований под ноль, как и на турнире в Роттердаме несколькими месяцами ранее. Тогда она победила белоруску Арину Соболенко. Людмила Самсонова, в свою очередь, не отдала соперницам ни одной партии в Токио и завоевала третий титул за два месяца. В финале соревнований она сломила сопротивление китаянки Чжэн Циньвэнь. В понедельник российские теннисистки поднимутся в рейтинге WTA на 21-е и 23-е места и обновят свои личные достижения.

Российские теннисистки в этом сезоне заметно прибавили в классе. И если раньше болельщики ждали титулов исключительно от мужчин, то за последние два месяца девушки смогли завоевать трофеи на соревнованиях уровня WTA 250 и WTA 500 уже шесть раз. В воскресенье, 25 сентября, очередного синхронного успеха в Азии добились Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

24-я ракетка мира принимала участие в турнире в Сеуле. Спортсменка была посеяна под вторым номером, поэтому сетка ей досталась не самая сложная. В итоге серьёзное сопротивление на пути к финалу она встретила только в первом круге, где отдала сет американке Айше Мухаммад, которая не входит в топ-100 рейтинга WTA.

Также по теме «Это было превосходное путешествие»: как Федерер со слезами на глазах прощался с профессиональным теннисом Легендарный теннисист Роджер Федерер поставил точку в 24-летней карьере. Швейцарец в последний раз вышел на корт в рамках выставочного...

Однако за титул Александровой предстояло бороться с победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко. В этом сезоне латвийка завоевала трофей в Дубае, а также почти повторила свой успех пятилетней давности, дойдя до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Впрочем, по личным встречам преимущество было за россиянкой, которая выиграла четыре очных противостояния из шести. Не возникло больших проблем у Екатерины и в этот раз, хотя матч начался достаточно нервно — девушки никак не могли взять подачу.

Во многом переломным оказался девятый гейм. Остапенко к тому моменту вела в счёте 5:3 и подавала на сет, но в итоге отдала его россиянке под ноль. Это придало сил Александровой: она довела дело до тай-брейка и уверенно его выиграла — 7:4.

А во второй партии у латвийки и вовсе перестало что-либо получаться на корте. Екатерина сразу же сделала брейк и далее не уступила ни одного гейма. Не помог Елене и медицинский тайм-аут, который она взяла при счёте 0:3.

Интересно, что по такому же сценарию развивался и предыдущий финал Александровой в Роттердаме в июне. Тогда очень упорным оказался первый сет с белоруской Ариной Соболенко, но затем отечественная теннисистка под ноль провела второй и завоевала трофей.

Для Екатерины это второй титул в сезоне и третий в карьере, также она впервые поднимется на 21-е место в рейтинге WTA. Россиянке уже 27 лет, но свою игру спортсменка, похоже, смогла найти только сейчас. Остаётся надеяться, что в следующем году её стабильность и уверенность никуда не денутся.

Однако куда большего специалисты ждут от соотечественницы Александровой — 23-летней Самсоновой. По мнению главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, она может попасть в топ-10 мирового рейтинга.

«Людмилу нужно похвалить. Наверное, самый сильный турнир, который она выиграла. Идёт по возрастающей — вполне может претендовать на мировую десятку. Радует, что весь турнир играла очень стабильно — с сильным бойцовским характером. У неё хорошие перспективы: она — девочка с характером», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Самсонова и правда в последнее время показывает неплохие результаты. За два месяца она завоевала три титула, хотя ранее могла похвастать лишь одним трофеем. Причём за это время он выиграла 18 матчей из 19. Единственная осечка произошла в 1/8 финала US Open в противостоянии с Айлой Томлянович.

При этом турнир в Токио по уровню был выше, чем у Александровой, и соперницы Людмиле достались не самые простые: триумфатор Уимблдона Елена Рыбакина, двукратная победительница ТБШ Гарбинье Мугуруса, а также сразу три китаянки — Синьюй Ван, Чжан Шуай и Чжэн Циньвэнь.

Также по теме Синхронный успех: как Касаткина и Самсонова выиграли турниры в Северной Америке Дарья Касаткина и Людмила Самсонова за день до старта US Open одержали победы на хардовых турнирах категории WTA-250. Первая ракетка...

Однако в пяти матчах россиянка не отдала ни одного сета и достаточно уверенно смотрелась в решающей встрече. Она победила со счётом 7:5, 7:5. В этой игре впечатлило хладнокровие Самсоновой, которая дважды сделала брейк в 11-м гейме и затем уверенно взяла свою подачу.

И если на корте Людмила старалась контролировать эмоции, то после выплеснула их перед болельщиками, признавшись в социальных сетях, что счастлива добиться такого результата.

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это была невероятная неделя: мои соперницы действовали очень хорошо, и я должна была показать лучшую игру, но… я сделала это! Аригато, Токио, увидимся в следующем году! И конечно же, спасибо моей команде, которая всегда помогает мне выкладываться по полной», — написала спортсменка.

Самсонова благодаря победе, также как и Александрова, улучшит своё положение в мировом рейтинге и впервые в карьере поднимется на 23-ю строчку. В целом же текущий сезон россиянки, в том числе Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, явно могут записать себе в актив. А подводить его предварительные итоги уже можно, поскольку в календаре осталось не так много соревнований. Да, конечно, эти результаты не сравнить с 2000-ми, когда блистали Мария Шарапова, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова, однако поступательное движение вперёд, безусловно, прослеживается.