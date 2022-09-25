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Тарпищев считает, что Самсонова может претендовать на место в мировой десятке рейтинга WTA

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянка Людмила Самсонова сможет попасть в десятку лучших теннисисток мира.
Тарпищев считает, что Самсонова может претендовать на место в мировой десятке рейтинга WTA
  • РИА Новости

«Самсонову в целом отличает очень сильный бойцовский характер. Теперь в Токио удалось принести в рейтинг WTA себе 500 очков. Этот турнир стал для неё наилучшим по стабильности. При такой игре она может претендовать на место в мировой десятке», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Он также отметил, что 23-летнюю спортсменку можно назвать самой прогрессирующей российской теннисисткой по этому году.

Самсонова в полуфинальном матче в Токио обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:2 и в финале встретится с её соотечественницей Чжэн Циньвэнь. Матч состоится 25 сентября.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Самсонова способна войти в топ-10 рейтинга WTA.

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