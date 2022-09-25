Ольховский считает, что Самсонова может войти в первую десятку рейтинга WTA

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что российская теннисистка Людмила Самсонова способна войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Сейчас для вхождения в первую десятку мирового рейтинга нужно много очков, а все турниры Большого шлема уже прошли, остальных турниров в этом году осталось не так много. Но в следующем году она может это сделать, почему нет», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его словам, он оценивает её игру и результаты только с положительной точки зрения. Теннисист также отметил, что у спортсменки хорошо прошёл американский тур и она одержала очень хорошую победу в Токио.

Самсонова в полуфинальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут. В финале россиянка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Матч состоится 25 сентября.

Ранее Самсонова поделилась эмоциями после выхода в финал турнира WTA-500 в Токио.