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Ольховский считает, что Самсонова может войти в первую десятку рейтинга WTA

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что российская теннисистка Людмила Самсонова способна войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ольховский считает, что Самсонова может войти в первую десятку рейтинга WTA
  • Gettyimages.ru

«Сейчас для вхождения в первую десятку мирового рейтинга нужно много очков, а все турниры Большого шлема уже прошли, остальных турниров в этом году осталось не так много. Но в следующем году она может это сделать, почему нет», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его словам, он оценивает её игру и результаты только с положительной точки зрения. Теннисист также отметил, что у спортсменки хорошо прошёл американский тур и она одержала очень хорошую победу в Токио.

Самсонова в полуфинальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут. В финале россиянка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Матч состоится 25 сентября.

Ранее Самсонова поделилась эмоциями после выхода в финал турнира WTA-500 в Токио.

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