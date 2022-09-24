Самсонова прокомментировала выход в финал теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями после выхода в финал турнира WTA-500 в Токио (Япония).

«Чувствую себя такой счастливой, потому что я ещё в одном финале за два месяца. Это потрясающе. Никогда не думала, что возможно что-то вроде этого, поэтому я невероятно рада», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

Самсонова в полуфинальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут. 23-летняя россиянка реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов, сделала 13 эйсов и допустила две двойные ошибки.

В финале россиянка Самсонова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Матч состоится 25 сентября.

Ранее в ФТР оценили перспективы Самсоновой в финале турнира WTA в Токио.