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В ФТР оценили перспективы Самсоновой в финале турнира WTA в Токио

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира WTA-500 в Токио между Людмилой Самсоновой и Чжэн Циньвэнь.
В ФТР оценили перспективы Самсоновой в финале турнира WTA в Токио
  • globallookpress.com
  • © Marco Iacobucci/Keystone Press Agency

«Люда будет играть на победу. На протяжении всего года она играет в атакующую, мощную игру, хорошо подаёт, агрессивно играет и спереди, и сзади. Игроки из Китая и Азии очень цепкие и надёжные, у них своеобразный стиль игры. Думаю, будет интересный матч», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, до финала турнира не доходят слабые игроки, поэтому теннисистки покажут хорошую игру.

Самсонова в полуфинальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут. 23-летняя россиянка реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов, сделала 13 эйсов и допустила две двойные ошибки.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Циньвэнь и не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Токио.

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