«Это было превосходное путешествие»: как Федерер со слезами на глазах прощался с профессиональным теннисом

Легендарный теннисист Роджер Федерер поставил точку в 24-летней карьере. Швейцарец в последний раз вышел на корт в рамках выставочного Кубка Лэйвера в Лондоне. В паре с Рафаэлем Надалем он уступил американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо. Обладатель 20 титулов Большого шлема не сдержал слёз, прощаясь со спортом, и назвал годы, проведённые в ATP-туре, превосходным путешествием.

Один из величайших теннисистов современности завершил свою спортивную карьеру. Роджер Федерер провёл последний профессиональный матч на корте — в паре с давним соперником и другом Рафаэлем Надалем он сыграл с американцами Джеком Соком и Фрэнсисом Тиафо. Обладатели 42-х титулов Большого Шлема на двоих проиграли этот поединок, но запомнится он вовсе не этим.

«Время пришло»

За последние три года именитый швейцарец выходил на корт 20 раз. Всё дело в его больном колене, которое потребовало операции и длительной реабилитации. Тем не менее, титулованный швейцарец долго хранил надежду на восстановление и возвращение. Но не сложилось.

В последний раз Роджер играл больше года назад — на Уимблдоне-2021, где проиграл в четвертьфинале Хуберту Хуркачу. По признанию самого теннисиста, последний сет той встречи был худшим часом в его жизни. По его словам, именно тогда пришло осознание, что больше ничего не получается и пришла пора поставить точку. Долгое время об этом решении не знал никто, кроме семьи и команды. Но в середине сентября швейцарец опубликовал в соцсетях трогательное прощальное письмо. Своим «последним танцем» он объявил Кубок Лэйвера — выставочный турнир, который придумал когда-то сам.

Также по теме Последний танец: почему победа Серены Уильямс на US Open уже не кажется фантастикой Серена Уильямс в ночь на субботу сыграет в третьем круге US Open. Днём ранее она одолела вторую ракетку мира Анетт Контавейт и стала...

«Я знаю пределы своих возможностей, и в последнее время организм подавал очевидные сигналы. Мне 41. За 24 года я сыграл больше 1 500 матчей. Теннис был ко мне как нельзя щедр, и теперь я должен признать, что пришло время завершить профессиональную карьеру», — написал тогда Федерер.

Нельзя сказать, что это заявление прозвучало как гром среди ясного неба, но смириться с тем, что прославленный игрок уходит из спорта, многим было нелегко. Со всего мира в адрес Роджера посыпались послания, в которых грусть была смешана с пожеланиями удачи и успеха в новой жизни. Отреагировали не только теннисисты, но и представители других видов спорта. Например, семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси назвал швейцарца гением, уникальным теннисистом и примером для любого спортсмена. По словам аргентинца, всем будет не хватать Роджера на корте.

Сам Федерер просил не превращать проводы в похороны, а ждал весёлого и праздничного настроения. Именно такую атмосферу смогли создать для Роджера на Кубке Лэйвера его товарищи по туру Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Все они вошли в сборную Европы, которая по регламенту турнира сражается против команды остального мира. Их капитанами традиционно выступают Бьорн Борг и Джон Макинрой соответственно.

Накануне ответственного дня «Большая четвёрка» провела фотосессию, прокатилась по Темзе, а также собралась на совместный ужин.

AP

© Kin Cheung

Не пряча слёз

В долгожданный вечер трибуны лондонской арены O2 были забиты под завязку, а выход на корт Федерера и Надаля был встречен овациями, которые не умолкали несколько минут. Естественно, все симпатии были в этот вечер на стороне легендарных теннисистов.

И сначала они сполна оправдывали надежды: первый сет остался за командой Европы, которая не отдала ни одной своей подачи. Однако пара американцев сдаваться не собиралась, и в начале второго сделала брейк. Роджер и Рафа сделали обратный, а в 11-м гейме продемонстрировали характер, отыграв шесть брейк-поинтов. Но в укороченном гейме сильнее всё же оказались представители сборной мира. Исход встречи решался на супер-тай-брейке, где Сок и Тиаффо отыграли матчбол и всё-таки добились победы.

После этого Роджер отправился к коллегам из обеих команд, чтобы поблагодарить их за участие, и уже в этот момент не смог сдержать слёз. А когда на экране стадиона показали прощальное видео, разрыдались даже самые стойкие.

«Это был потрясающий день. Я сказал ребятам, что счастлив и не печалюсь. Здорово быть здесь, и я был рад ещё раз завязать шнурки на кроссовках. (Но сегодня. — RT) всё было в последний раз. Забавно, но несмотря на все матчи и пребывание в компании ребят, друзей и семьи, я не сильно волновался, пусть даже и предчувствовал, что во время матча что-то может пойти не так. Очень рад, что дошёл до конца и что матч выдался замечательным. Счастливее и быть нельзя. Конечно, играть в одной команде с Рафой, быть в окружении всех ребят, легенд — «Ракеты» (Род Лэйвер), Стефана Эдберга… Спасибо вам! Для меня это праздник. Такие ощущения я и хотел испытать в конце, именно на это я и надеялся, поэтому благодарю вас. Это было превосходное путешествие, и я бы отправился в него вновь», — сказал Федерер.

В этот важный момент рядом с Роджером, конечно же, была его семья — жена Мирка и их четверо детей. Они обнимали его и пытались помочь справиться с эмоциями. Поддерживал его и Рафа, которого, впрочем, самого нужно было успокаивать. Ещё накануне матча на пресс-конференции он признал, что прощание будет сложным моментом не только для Роджера, но и для него самого — ведь уходит один из самых важных (если не самый) соперник в его карьере.

«Роджер покидает тур ATP, а вместе с этим уходит и важная часть моей жизни. Ведь все моменты, когда он был рядом или стоял на другой половине корта, — это важные моменты в моей жизни», — заявил Надаль.

Джокович в свою очередь подчеркнул, что прощание с одним из великих игроков — это печальный момент как для тенниса, так и для спорта в целом.

«То, как он делал своё дело на корте и за его пределами, принесло ему огромную популярность во всём мире. Он заслужил это, потому что... был само совершенство — как в плане результатов и карьеры, так и в плане личностных качеств. Он снискал расположение многих любителей спорта по всему миру, и о его величии будут помнить всегда», — заметил серб.