Последний танец: почему победа Серены Уильямс на US Open уже не кажется фантастикой

Серена Уильямс в ночь на субботу сыграет в третьем круге US Open. Днём ранее она одолела вторую ракетку мира Анетт Контавейт и стала первой 40-летней теннисисткой, победившей игрока из топ-3 рейтинга WTA. Одержать верх над эстонкой ей помогли в том числе трибуны, на которых собралось рекордное число болельщиков. В такой же атмосфере пройдёт и матч c Айлой Томлянович. Причём у американки есть неплохие шансы не только пройти дальше, но и добраться до финала турнира, поскольку в нижней половине сетки практически не осталось серьёзных соперниц.

Легендарная теннисистка Серена Уильямс продолжает покорять US Open, после которого планирует официально завершить спортивную карьеру. В первом круге она оставила не у дел черногорку Данку Ковинич, а затем отчасти сотворила сенсацию, победив вторую ракетку мира Анетт Контавейт. Следующей соперницей американки станет 46-й номер рейтинга WTA Айла Томлянович.

Появление Уильямс на турнире организаторы Большого шлема постарались сделать максимально символичным, назвав выступление спортсменки «Последним танцем». Подобное сравнение выбрано неслучайно: Last Dance — мини-сериал, выпущенный в 2020 году и рассказывающий о заключительном сезоне баскетболиста Майкла Джордана в «Чикаго Буллз».

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Серена, конечно же, произвела настоящий фурор в первые дни US Open. Посмотреть на звезду мирового тенниса собираются без преувеличения толпы, ведь каждый матч может стать последним. Американка провела оба поединка на главном корте и закономерно установила новые рекорды посещаемости вечерних сессий на стадионе Артура Эша. За первой встречей следило 29 402 зрителей, за второй ещё больше — 29 959 человек.

Причём, поддержать Уильямс приходят не только теннисные гуру, но и знаменитости — актёр Хью Джекман, боксёр Майк Тайсон, бывший президент США Билл Клинтон и многие другие. А легендарный гольфист Тайгер Вудс на игре второго круга и вовсе сидел в ложе теннисистки как человек, благодаря которому она решила продолжить свою карьеру после перерыва.

«Он — одна из причин, почему я здесь, одна из основных причин, почему я всё ещё играю. Мы много разговаривали. Он по-настоящему пытался меня вдохновить. Таких людей несколько, но с ним у нас было (взаимодействие. — RT) в духе «вместе мы сможем это сделать», понимаете? Это было хорошо, поскольку я не знала, что хочу. Я была растеряна, у меня оставалось столько вопросов. Но когда ты можешь положиться на кого-то, вроде него… Я имею в виду, боже мой, это же Тайгер Вудс! Мне это действительно помогло во всём разобраться», — рассказала Серена.

В такой атмосфере спортсменка уже добилась уникального достижения — стала первой 40-летней теннисисткой, победившей игрока из топ-3 рейтинга WTA. Однако она стремится к куда более значимой цели — завоевать свой 24-й турнир «Большого шлема». В последний раз она выигрывала «мэйджор» в 2017 году. С тех пор пробовала вновь стать чемпионкой 14 раз, но так и не добилась желаемого, хотя чертырежды добиралась до финалов. Однако в решающих матчах Уильямс уступала Анжелике Кербер и Симоне Халеп на «Уимблдоне», а Наоми Осаке и Бьянке Андрееску — на Открытом чемпионате США.

Конечно, было бы очень красиво, если бы свой «последний танец» теннисистка увенчала триумфом на US Open. И как бы удивительно это не выглядело, у американки, действительно, есть хорошая возможность этого добиться благодаря соперницам, которые сами расчищают ей дорогу к трофею.

Из числа старых обидчиц Серены продолжает выступление только Адрееску. Впрочем, в этом сезоне канадка не блещет результатами и с трудом входит в топ-50. Халеп и Осака оступились в первом круге, Кербер и вовсе не принимает участия в турнире, поскольку ждёт ребёнка.

Из реальных соперниц в нижней части сетки остаются Вероника Кудерметова, Онс Жабер и Кори Гауфф. С каждой из них Уильямс может побороться за победу. Особенно при такой сумасшедшей поддержке трибун, которые в том числе повлияли на эстонку. После поражения та расплакалась и призналась, что не справилась именно с давлением трибун.

Влияет на спортсменок и статус Серены. Ведь она уже давно стала легендой. Ещё до встречи на корте Томлянович рассказала, какая сильная аура у американки, сравнив её с Роджерем Федеререм и Рафаэлем Надалем. А после победы над второй ракеткой мира Уильямс ещё и почувствует уверенность в себе. Теперь она точно знает: даже после большого перерыва всё равно способна переиграть любую спортсменку из рейтинга WTA. Хотя результат встречи с Анетт её и удивил.

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«Я же просто Серена, понимаете? Так что… Честно говоря, проиграв во втором сете, я подумала: «Боже, я должна выложиться на полную, (а иначе. — RT) это может быть конец». Я просто хотела продолжать пытаться и посмотреть, на что я способна. Хотела сделать всё, что в моих силах. Откровенно говоря, я была по-настоящему взволнована», — призналась Уильямс.

Причём, по мнению специалистов, уверенность появилась у американки уже после первого матча. Семикратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер обратил внимание, что в игре с Контавейт теннисистка начала лучше двигаться по корту. Кроме того, к ней возвращается подача. А значит, взять верх над ней можно только затяжными розыгрышами, максимально выматывая на корте.

Впрочем, чудеса, которые сегодня наблюдают зрители на US Open, вряд ли могли бы случиться несколько лет назад. К сожалению, успех Серены говорит лишь о том, что женский теннис в последнее время находится в кризисе. Отсутствуют настоящие лидеры и звёзды. Стабильно выступает только Ига Свёнтек, которая в этом сезоне повторила рекорд Винус Уильямс по количеству выигранных подряд матчей (35). Но с представительницей Польши, занимающей первую строчку рейтинга WTA, американка может встретиться только в финале турнира.

Признаёт падение уровня женских турниров и президент ФТР Шамиль Тарпищев.

«Уильямс? История всегда красивая, когда есть за что зацепиться. У Серены всё-таки возраст. Тот факт, что она прошла в третий круг, говорит и о качестве женского тенниса сейчас. У них реально всё возможно», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В любом случае, даже если чуда и не произойдёт, «последний танец» Серены уже удался.