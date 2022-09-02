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Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго круга на US Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча второго круга US Open разбил себе нос, из-за чего ему пришлось приостановить матч.
Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго круга на US Open
  • AP
  • © Frank Franklin II

В четвёртом сете теннисист попытался достать мяч, но ракетка спортсмена ударилась о корт и срикошетила испанцу в нос. 36-летний Надаль взял медицинский тайм-аут и вызвал врача.

Испанец обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

Таким образом, Надаль в третьем круге сыграет с французом Ришаром Гаске.

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились во второй круг Открытого чемпионата США в парном разряде.

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