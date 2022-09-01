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Тарпищев назвал выход Серены Уильямс в третий круг US Open красивой историей

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США.
Тарпищев назвал выход Серены Уильямс в третий круг US Open красивой историей
  • Gettyimages.ru

«История всегда красивая, когда есть за что зацепиться. У Серены всё-таки возраст. Тот факт, что она прошла в третий круг, говорит и об уровне женского тенниса. У женщин реально всё возможно», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что Серена Уильямс пробилась в третий круг Открытого чемпионата США в одиночном разряде, где встретится с Айлой Томлянович.

В матче второго круга американка обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 29 минут.

Ранее сообщалось, что парный матч сестёр Уильямс впервые на US Open пройдёт на центральном корте ночью.

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