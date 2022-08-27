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Даниил Медведев — о Серене Уильямс: сейчас она самая сильная женщина в мире тенниса

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о 23-кратной победительнице турниров Большого шлема Серене Уильямс.
Даниил Медведев — о Серене Уильямс: сейчас она самая сильная женщина в мире тенниса
  • Gettyimages.ru

«Да у меня ничего нет связанного с ней. Мы действительно общались несколько раз. Ладно, сейчас она самая сильная женщина в мире тенниса. Каждый раз, когда я видел её лично, вокруг неё просто витала эта легендарная энергия, с которой, я думаю, нелегко жить», — цитирует Медведева журналист Марио Боккарди в Twitter.

Теннисист также отметил, что через 100 лет всё ещё будут говорить о Серене Уильямс.

9 августа 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема намекнула, что в скором времени может завершить карьеру.

Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира категории Женской теннисной ассоциации в Торонто. Американка уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался об итогах жеребьёвки на Открытый чемпионат США — 2022 для Медведева и Аслана Карацева.

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