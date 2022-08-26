Чесноков считает, что Медведев без проблем обыграет Козлова на US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался об итогах жеребьёвки на Открытый чемпионат США — 2022 для российских теннисистов Даниила Медведева и Аслана Карацева.

«Я думаю, что всё будет нормально. Медведев обыграет Козлова без проблем. Карацев во втором круге может встретиться с Надалем, но для этого ещё нужно пройти Фоньини, это очень опытный теннисист», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также отметил, что Карацев играет не так, как в прошлом году, потому что в последнее время он довольно часто проигрывает.

Напомним, что Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось, что Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes.