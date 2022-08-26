Медведев стал седьмым среди самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes

Российский теннисист Даниил Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes.

Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

Медведев заработал $19,3 млн, из которых $7,3 млн — в качестве призовых на соревнованиях. Первое место в рейтинге занял 20-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер ($90 млн). Швейцарец не выступает на соревнованиях с июля 2021 года.

Напомним, что российский теннисист находится на первой строчке мирового рейтинга ATP. Он пробудет первой ракеткой мира до US Open.

Турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Козловым в первом круге US Open.