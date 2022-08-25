Медведев сыграет с Козловым в первом круге US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге на Открытом чемпионате США 2022 года.

Об этом сообщается в официальном Twitter US Open.

Напомним, что российский теннисист занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Американский теннисист занимает 110-е место в рейтинге ATP.

Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее директор US Open Стэйси Алластер прокомментировала решение сербского теннисиста Новака Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.