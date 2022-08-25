Медведев сыграет с Козловым в первом круге US Open
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Об этом сообщается в официальном Twitter US Open.
Напомним, что российский теннисист занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Американский теннисист занимает 110-е место в рейтинге ATP.
Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.
Ранее директор US Open Стэйси Алластер прокомментировала решение сербского теннисиста Новака Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.