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Медведев сыграет с Козловым в первом круге US Open

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге на Открытом чемпионате США 2022 года.
Медведев сыграет с Козловым в первом круге US Open
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в официальном Twitter US Open.

Напомним, что российский теннисист занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Американский теннисист занимает 110-е место в рейтинге ATP.

Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее директор US Open Стэйси Алластер прокомментировала решение сербского теннисиста Новака Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

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